【美國經濟】高盛降美國明年經濟預測　因拜登投資法案可能卡關

高盛（Goldman Sachs）調低美國明年的經濟增長預測，原因是考慮到美國總統拜登推動的1.75萬億美元投資法案可能卡關。高盛將美國明年首季的經濟預測由3%下調至2%；第二季度預測從3.5%下調至3%；第三季度預測從3%下調至2.75% 。

美國民主黨中間派參議員Joe Manchin週日公開表態不支持拜登推動的1.75萬億美元投資法案，由於曼欽手上握有關鍵一票，其言論引發外界關注。高盛指出，法案原本獲得通過的機會率高於50%，但Manchin的表態導致概率明顯下降。該行正在調整預測，刪除對這項提案即將表決通過的假設，並指該法案若卡關，將對經濟成長造成負面影響。

或影響加息預期

高盛表示，大多數聯儲會官員可能都預計該法案或類似法案將成為法律，但如果最後沒能通過，則可能令高盛有關聯儲局將於3月份首次加息的預期帶來變數。

Manchin過往曾指政府將支付不起上述法案涉及社會項目資金，亦憂慮它沒有針對需要幫助國民，同時反對當中氣候條款，理由是它會損害其所屬州份的化石燃料行業。

由於民主、共和兩黨在參議院各自手握50個席位，假如Manchin投下反對票，即使代表上述法案在沒有共和黨參議員倒戈情況下，不會獲得通過。

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