颱風「雷伊」吹襲菲律賓 造成最少208人死亡

強颱風雷伊早前吹襲菲律賓東南部，至今造成最少208人死亡、239人受傷，目前仍有52人失蹤，超過30萬人逃離家園。菲律賓出動數千名軍人、海岸警衛隊及消防人員，在當地受災最嚴重的地區，協助搜救工作。

大阪診所縱火案疑犯身份曝光 據報曾阻民眾逃生 【下一頁】

強颱風雷伊（Rai）於上周四（16日）以每小時195公里風速吹襲菲律賓中南部，帶來嚴重破壞。當地警方周一（20日）表示，颱風造成最少208人死亡、屬導致當地近年死傷最嚴重的風暴之一。風災亦造成最少239人受傷，仍有52人失蹤，

菲律賓政府表示，約78萬民眾受風災影響，包括超過30萬人要撤離家園。其中受災最嚴重的保和省（Bohol）省長卡周日（19日）確認，當地有最少74人於風災中死亡，並警告當地食物及飲用水短缺，希望安裝數百部發電機解決電力問題。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

印度富士康工廠逾150人食物中毒 釀大規模示威 【下一頁】

菲律賓紅十字會主席戈登（Richard Gordon）表示，很多地區都沒有電力、通訊設備及食水不足，部分地區受吹襲後，損毀甚至較二次世界大戰還要嚴重。

當地政府已派出數千名軍人、海岸防衛隊及消防人員，在當地受災最嚴重地區協助搜救。總統杜特爾特（Rodrigo Duterte ）上周六（18日）已前往受風災影響地區視察，並承諾提供20億披索（約3.13億港元）賑災 ，翌日前往受創最嚴重的保和省慰問當地居民。

菲律賓平均每年約有 20 場風暴吹襲，其中2013年颱風海燕吹襲當地，造成超過6,000人死亡，屬菲律賓有紀錄以來最致命的颱風。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明