網民質疑梅根安排狗仔隊偷拍 為駁自己唔敢見人指控

英國哈里王子與夫人梅根移居美國後，繼續成為話題人物。有王室評論員早前聲稱梅根接受美國名嘴Ellen DeGeneres訪問後慘遭劣評而不敢出街見人。而梅根近日就被狗仔隊影到出門購物，有網民質疑梅根是專登安排狗仔隊偷拍。

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梅根（Meghan Markle）上月於Ellen DeGeneres的訪問節目中做出多項令人驚訝的舉動，包括自稱「媽咪」（mommy）、在一群小販面前載歌載舞、用奶樽飲奶以及在街邊踎低。

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雖然有部分人覺得梅根形象親民貼地，但外界對梅根的舉動普遍彈多過讚，而梅根生父馬克爾（Thomas Markle）更痛批梅根侮辱了英女王、英國王室及英國民眾，應被褫奪王室頭銜。

王室評論員Neil Sean更聲稱梅根對外界一面倒負評深感難過，更要匿埋在家不敢出街見人。

梅根無直接回應上述説法，但直接行動反擊外界指她不敢出街的謠言。梅根上周被影到在蒙特西托（Montecito）豪宅附近購物。

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身穿羊毛大褸、中筒靴的梅根，戴著太陽眼鏡、口罩及冷帽外出，與當地大部分居民運動裝配人字拖的街坊造型形成鮮明對比。

據悉，梅根在當地一間超市Pierre LaFond & Co購物半小時後拎著兩袋戰利品離開，而一名保鏢一直陪同在側。

然後梅根再前往精品童裝店Poppy及家品店Hudson Grace，但就空手而回。

英國《每日郵報》引述一名目擊者指，他認為梅根似乎只想找個機會出去證明自己正常，即使只是購物短短一小時。

但梅根出街購物的相片公開後，隨即有部分網民質疑她的作法。有網民表示梅根是因為Neil Sean的評論而出街，指她自導自演讓狗仔隊偷拍她購物，並指她用兩部已關機的手提電話扮忙。

另一名網民也質疑當地範圍不大，狗仔隊不可能無緣無故到此蹲守梅根，認為梅根自己聯絡狗仔隊前往偷拍。

但也有網民讚梅根的造型十分美麗，又指名人不時都會遭到偷拍，認為這是狗仔隊問題而不應怪罪梅根。

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責任編輯：鄭錦玲