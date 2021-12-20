【Apple】再有新產品？　彭博爆蘋果擬研發大屏幕iPad

▲ 《彭博》記者Mark Gurman透露，蘋果內部正開發更大屏幕尺寸iPad裝置，估計幾年內有望推出，搶攻亞馬遜在智能屏幕喇叭的市場版圖。

蘋果旗下有眾多產品，但一直未有推出具觸控智能屏幕的喇叭裝置。最近《彭博》記者Mark Gurman透露，蘋果內部正開發更大屏幕尺寸iPad裝置，估計幾年內有望推出，搶攻亞馬遜在智能屏幕喇叭的市場版圖。

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Gurman在報道中預計，新產品中至少有一款會是具備15吋大觸控屏幕的iPad裝置，機身體積將會比現時的iPad更厚，用作支援喇叭驅動及高品質音效體驗。他又指，其最強大的優勢在於，搭載蘋果自研的高效能芯片，並可透過App Store下載應用程式，同時可運行Mac的應用程式。除了支援Siri，其具體的功能還包括內置支援橫向優先的相機拍攝功能，並可透過支架掛在牆上，適用於居家生活的各種應用場景。

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據CIRP研查數據顯示，目前在智能喇叭市場上，亞馬遜推出的Echo系列有高達69％的市佔率，其次為Google（25%），而蘋果HomePod系列則只有5％。

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責任編輯：廖淑瑩