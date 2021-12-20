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印度富士康工廠逾150人食物中毒 釀大規模示威

環球社會熱點 13:39 2021/12/20

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代工生產蘋果（Apple）iPhone的富士康印度工廠發生員工食物中毒事件，周日（19日）更觸發大型示威。部分印度及富士康員工堵一度堵路抗議，印度警方表示已拘捕近百人。印度當地政府表示，已成立委員會調查富士康工廠食物中毒事件。

印度終結年多農民抗議 莫迪廢除爭議農業法 【下一頁】

富士康（Foxconn）位於南部城鎮Sriperumbudur的廠房員工宿舍發生食物中毒，受影響人士多達256名，其中159人需入院接受治療，截至周日（19日）其中158人已經出院。惟有流傳消息指事件造成數名員工死亡，消息觸發員工及其親屬舉行大型示威，附近高速公路一度被示威者封鎖近16小時。據報已有92人因封路被捕。

當地示威影片

印度當地政府部門表示，當局亦已成立委員會調查事件，當中包括員工代表。目前宿舍廚房已經關閉，委員會將在收到實驗室報告等資料後，才會採取進一步行動。

印度狠父殺女兒獲假釋 怕再入獄竟為詐死殺人 【下一頁】

據報富士康在當地工廠有5,000至7,000名員工，目前富士康尚未就事件發表評論。據報當地示威從上周三（15日）開始，其後規模不斷升級。

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責任編輯：李俊儀

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