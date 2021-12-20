港股處技術性熊市　恒指再破底下站睇咩位？

港股今早再破底，恒指早段失守23000點關之後，最多跌350點，低見22842點，半日以接近低位22858點收市。耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）指，港股處於技術性熊市，要勇進撈貨，先看能否打破這個一個關鍵因素。立即點擊收看／收聽：

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