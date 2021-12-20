港股處技術性熊市 恒指再破底下站睇咩位？ 股市 13:30 2021/12/20 分享： 港股今早再破底，恒指早段失守23000點關之後，最多跌350點，低見22842點，半日以接近低位22858點收市。耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）指，港股處於技術性熊市，要勇進撈貨，先看能否打破這個一個關鍵因素。立即點擊收看／收聽： 重溫《ET開市直擊》足本版：【按此速睇-附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 【買美股】美股聖誕假期後例升？Santa Claus rally 仍會實現？ 今日 【買美股】美股聖誕假期後例升？Santa Claus rally 仍會實現？ 明年加息對美股構成壓力 中長綫要審慎？ 2021/12/17 明年加息對美股構成壓力 中長綫要審慎？ 明年執倉策略速覽 中長綫看好銀行股、A股？ 2021/12/17 明年執倉策略速覽 中長綫看好銀行股、A股？ 商湯科技（00020）重啟IPO估值會打折？不宜沾手？ 2021/12/17 商湯科技（00020）重啟IPO估值會打折？不宜沾手？ 美國制裁憂慮未散 中芯國際981短綫可重上20元關口嗎？ 2021/12/17 美國制裁憂慮未散 中芯國際981短綫可重上20元關口嗎？ 恒生指數 港股