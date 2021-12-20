恒指跌穿二萬三破底　科指創新低　騰訊、美團、京東齊插水

港股跌穿二萬三破底以接近半日低位收市，恒指半日跌334點，收報22858點；國企指數半日跌119點，收報8098點。

科指創新低 騰訊、美團、京東齊破底

恒生科技指數亦創新低，半日跌137點，收報5543點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 遭拋售，齊齊破底。

騰訊 （00700） 跌1.5%，破底低見431元，創月內低位，以接近半日低位收市；美團 （03690） 一度跌近2%，破底低見1個月低位221.4元，半日收報221.8元，跌1.7%；京東 （09618） 一度跌逾4%，破底見268.4元，其後跌幅稍微收窄，半日報269.2元，跌3.9%。阿里巴巴半日跌0.7%，收報116.1元。

四大內銀股普遍逆市靠穩

大市下跌，但四大內銀股普遍逆市靠穩。人行再下調中國貸款市場報價利率（LPR），符合市場預期，中國銀行升0.3%，工商銀行升0.4%，招商銀行、建設銀行微跌0.1%。

贛鋒鋰業、比亞迪破底

Tesla（TSLA.US）創辦人馬斯克（Elon Musk）於社交平台Twitter宣布，今年會交稅超過110億美元（約858億港元）。Tesla概念股下挫，贛鋒鋰業 （01772） 跌逾一成破底，低見114元創1個月低位，半日收報115元。電動車股比亞迪一度跌逾半成，創月內低位見251元，半日收報253元。

華人置業私有化計劃遭否決，復牌後股價一度大跌三成半，半日跌29%。

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