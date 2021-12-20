【買美股】美股聖誕假期後例升？Santa Claus rally 仍會實現？ 股市 13:05 2021/12/20 分享： 聖誕假後美股例升？今年仍然能夠實現嗎？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）這樣看。立即點擊收看／收聽： 重溫《ET開市直擊》足本版：【按此速睇－附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 明年執倉策略速覽 中長綫看好銀行股、A股？ 2021/12/17 明年執倉策略速覽 中長綫看好銀行股、A股？ 美國制裁憂慮未散 中芯國際981短綫可重上20元關口嗎？ 2021/12/17 美國制裁憂慮未散 中芯國際981短綫可重上20元關口嗎？ Tesla（TSLA.US）現價可加注？短期買賣策略即睇 2021/12/17 Tesla（TSLA.US）現價可加注？短期買賣策略即睇 騰訊700破底 派中期息對股價是利好抑或利淡？ 2021/12/17 騰訊700破底 派中期息對股價是利好抑或利淡？ 商湯科技（00020）重啟IPO估值會打折？不宜沾手？ 2021/12/17 商湯科技（00020）重啟IPO估值會打折？不宜沾手？ 你可能感興趣 明年執倉策略速覽 中長綫看好銀行股、A股？ 17:02 2021/12/17 明年執倉策略速覽 中長綫看好銀行股、A股？ 美國制裁憂慮未散 中芯國際981短綫可重上20元關口嗎？ 15:10 2021/12/17 美國制裁憂慮未散 中芯國際981短綫可重上20元關口嗎？ Tesla（TSLA.US）現價可加注？短期買賣策略即睇 14:20 2021/12/17 Tesla（TSLA.US）現價可加注？短期買賣策略即睇 最新專欄文章 更多 港股處技術性熊市 恒指再破底下站睇咩位？ 今日 港股處技術性熊市 恒指再破底下站睇咩位？ 明年加息對美股構成壓力 中長綫要審慎？ 2021/12/17 明年加息對美股構成壓力 中長綫要審慎？ 明年執倉策略速覽 中長綫看好銀行股、A股？ 2021/12/17 明年執倉策略速覽 中長綫看好銀行股、A股？ 商湯科技（00020）重啟IPO估值會打折？不宜沾手？ 2021/12/17 商湯科技（00020）重啟IPO估值會打折？不宜沾手？ 美國制裁憂慮未散 中芯國際981短綫可重上20元關口嗎？ 2021/12/17 美國制裁憂慮未散 中芯國際981短綫可重上20元關口嗎？ 美股