【遊戲熱話】發展自家服務直播　Facebook Gaming夥球星尼馬定期進行遊戲直播

▲ Facebook為了推廣自家遊戲直播服務，早前與球星尼馬合作，將於未來幾個月於其專頁進行遊戲直播。

Facebook為了推廣自家遊戲直播服務，早前與球星尼馬合作，將於未來幾個月於其專頁進行遊戲直播，甚至會邀請其他創作者一起玩遊戲。

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相信不少人認為，尼馬可以會在直播中玩《FIFA》。但早前外媒《Variety》指，尼馬之前在Twitch直播的時候，會玩《Call of Duty》和《Counter-Strike》之類的射擊遊戲，而他在今年年初也與《Fortnite》合作，估計今年與Facebook Gaming合作應該會直播遊玩射擊遊戲。

除了與球星合作，Facebook Gaming亦推出經典街機遊戲《PAC-MAN》全新多人版本，且可直接在Facebook上遊玩。遊戲除了有經典關卡，亦設有自製關卡，遊戲會提供創作者工具，讓玩家設計新場景。

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責任編輯：廖淑瑩