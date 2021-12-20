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【中美角力】美國批准Google、Meta使用跨太平洋光纖網　續避開香港

股市 12:43 2021/12/20

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【中美角力】美國批准Google、Meta使用跨太平洋光纖網　續避開香港

美國拜登政府上周五建議准許Alphabet（美：GOOG）旗下的Google和Facebook母公司Meta（美：FB），使用跨太平洋海底光纖電纜系統「PLCN」處理與亞洲間日益增長的互聯網流量。該海底光纖電纜系統連接美國、台灣、菲律賓和香港，但美國最新批准Google和Meta使用的路段都不涉及香港。

拜登政府敦促聯邦通信委員會（FCC）向Google和Meta發出許可證，利用跨太平洋海底光纖電纜系統發送和接收數據。據申請，Meta希望獲得許可使用菲律賓到美國的部分，而Google則請求獲准連接到台灣，兩家公司都承諾，保護美國人的隱私和數據安全，特別是應對中國的情報行動。

*美股聖誕假後例升？今年仍會實現嗎*【按此速睇－附time code】

大疆、曠視8家中資科企列美國財政部黑名單 美資禁止投資，可見【下一頁】

自中美貿易糾紛、香港社會事件後，美國對香港和中國內地的科技監管大幅收緊，Google和Meta曾建議使用香港的海底光纜，但美國政府於2020年以香港受北京政府控制為由，阻止該計劃。美國司法部曾指，中國持續試圖獲取數以百萬計美國人的敏感個人數據。

相關文章：

美國拒PLCN海底電纜連接香港 Google︰正尋求替代方案

Facebook撤回建加州至香港海底光纖　去年與Google棄另一光纖接港

美股 Facebook（美：FB） Alphabet（美：GOOG） Google Facebook Alphabet

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