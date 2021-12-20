【美股期貨】道指期貨跌238點　納指期貨跌1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

道指上周五挫532點後，美股期貨周一於亞洲時段續向下，其中道指期貨跌238點，納指期貨跌163點或1%。美國今日將公布11月領先指數，至於本周焦點將重新聚焦通脹，美國周四將公布被美國聯儲局視為通脹指標的PCE物價指數，市場預計11月PCE按年升幅擴至5.7%。

*美股聖誕假後例升？今年仍會實現嗎*【按此速睇－附time code】

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聖誕節假期周五休市 料11月核心PCE按年升4.5% 分析：或難現「聖誕升浪」

即市走勢︰

【12：31】道指期貨跌238點，報35127點；標指期貨跌41點，報4579點；納指期貨跌163點或1%，報15638點。

【12：15】【富途FUTU】富途獲澳洲發牌開展業務 遭內地官方緊盯後加快國際化

【11：38】【TSLA】上月起大手減持逾千萬股 Tesla馬斯克：今年將繳納超過110億美元稅款

【11：08】【iPhoneSE3】蘋果據報將試產iPhone SE3 明年初發布、傳聞配備一覽

【07：30】聯儲局收緊貨幣政策，及Omicron變種病毒的憂慮繼續困擾市場，投資者憂慮經濟復甦 ； 美股上周五道指曾瀉613點，之後跌幅收窄，收市跌532點，報35365點；標指跌48點，報4620點；納指跌10點，報15169點。

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責任編輯︰梁浩碩