【美股期貨】道指期貨跌近600點、納指期貨跌1.8%　油價跌逾5%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

憂慮Omicron變種病毒快速擴散，加上拜登1.75萬億支出法案受阻，外圍股市重挫。美股期貨方面，道指期貨跌幅擴大至588點，納指期貨跌282點或1.8%。歐洲主要股市早段全綫瀉逾2%，國際油價跌超過5%。

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*美股聖誕假後例升？今年仍會實現嗎*【按此速睇－附time code】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聖誕節假期周五休市 料11月核心PCE按年升4.5% 分析：或難現「聖誕升浪」

即市走勢︰

【17：19】歐洲股市跌逾2%，德股跌2.8%，法股跌2.5%，英股跌2.1%。

【17：19】油價跌約5%，紐約期油跌5.7%，報66.84美元；布蘭特期油跌4.9%，報69.89美元。

【17：08】道指期貨最新跌588點，報34777點；標指期貨跌80點，報4539點；納指期貨跌282點或1.8%，報15519點。

【16：16】道指期貨跌幅擴大至485點，報34880點；標指期貨跌67點，報4553點；納指期貨跌233點或1.5%，報15568點。

【14：00】【美國經濟】高盛降美國明年經濟預測 因拜登投資法案可能卡關

【12：31】道指期貨跌238點，報35127點；標指期貨跌41點，報4579點；納指期貨跌163點或1%，報15638點。

【12：15】【富途FUTU】富途獲澳洲發牌開展業務 遭內地官方緊盯後加快國際化

【11：38】【TSLA】上月起大手減持逾千萬股 Tesla馬斯克：今年將繳納超過110億美元稅款

【11：08】【iPhoneSE3】蘋果據報將試產iPhone SE3 明年初發布、傳聞配備一覽

【07：30】聯儲局收緊貨幣政策，及Omicron變種病毒的憂慮繼續困擾市場，投資者憂慮經濟復甦 ； 美股上周五道指曾瀉613點，之後跌幅收窄，收市跌532點，報35365點；標指跌48點，報4620點；納指跌10點，報15169點。

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責任編輯︰梁浩碩