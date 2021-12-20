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【美股期貨】道指期貨跌近500點　納指期貨跌1.5%（不斷更新）

股市 16:18 2021/12/20

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美股動態不斷更新

道指上周五挫532點後，美股期貨周一續向下，於亞洲時段跌幅擴大，其中道指期貨跌幅擴大至485點，納指期貨跌233點或1.5%。美國今日將公布11月領先指數，至於本周焦點將重新聚焦通脹，美國周四將公布被美國聯儲局視為通脹指標的PCE物價指數，市場預計11月PCE按年升幅擴至5.7%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

*美股聖誕假後例升？今年仍會實現嗎*【按此速睇－附time code】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聖誕節假期周五休市　料11月核心PCE按年升4.5%　分析：或難現「聖誕升浪」

即市走勢︰

【16：16】道指期貨跌幅擴大至485點，報34880點；標指期貨跌67點，報4553點；納指期貨跌233點或1.5%，報15568點。

【14：00】【美國經濟】高盛降美國明年經濟預測　因拜登投資法案可能卡關

【12：31】道指期貨跌238點，報35127點；標指期貨跌41點，報4579點；納指期貨跌163點或1%，報15638點。

【12：15】【富途FUTU】富途獲澳洲發牌開展業務　遭內地官方緊盯後加快國際化

【11：38】【TSLA】上月起大手減持逾千萬股　Tesla馬斯克：今年將繳納超過110億美元稅款

【11：08】【iPhoneSE3】蘋果據報將試產iPhone SE3　明年初發布、傳聞配備一覽

【07：30】聯儲局收緊貨幣政策，及Omicron變種病毒的憂慮繼續困擾市場，投資者憂慮經濟復甦 ； 美股上周五道指曾瀉613點，之後跌幅收窄，收市跌532點，報35365點；標指跌48點，報4620點；納指跌10點，報15169點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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【中植系】民營金融巨頭「中植系」掌航人解直錕上周六因心臟病離世　中植系A股港股插水
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