【美股期貨】道指期貨微升8點　納指期貨回軟跌0.3%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

道指隔晚飈升560點後，美股期貨周三於亞洲時段個別發展，其中道指期貨微升8點，納指期貨回軟跌0.3%。美國今日將會公布MBA抵押貸款申請、11月芝加哥聯儲全國活動指數、第三季GDP修訂、12月諮商會消費者信心，以及二手樓銷售數據。

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即市走勢︰

【12：39】道指期貨升8點，報35500點；標指期貨跌5點，報4643點；納指期貨跌46點或0.3%，報15939點。

【10：49】【新冠藥物】彭博：FDA最快本周批准輝瑞及默沙東新冠口服藥

【08：11】美股第三季回購規模創紀錄、資本支出仍低於疫情前 蘋果、Alphabet、Meta共斥481億美元回購

==以下12月21日（周三）股市==

美國總統拜登在記者會上稱，絕對不會重新實施全面封鎖措施，因為美國的接種計劃相當成功 ； 市場對疫情拖累復甦的憂慮紓緩，刺激美股上揚。避險情緒降溫，油價反彈逾3%。道指收市飆560點，報35492點；納指升360點，報15341點；標指升81點，報4649點。

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科技股先跌後升，特斯拉（Tesla）收市倒升4.3%。郵輪公司嘉年華飆8.8%。Nike上季盈利好過預期，股價漲6.1%。

拜登強調，政府關注Omicron疫情蔓延，但不會感到恐慌。目前估計美國只有約1400萬名成年人仍未接種，遠低於7月時的9000萬人。

美國藥廠莫德納（Moderna）行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）稱，集團預備好在數周內，展開針對Omicron新變種病毒的疫苗研究，疫苗將能保護接種者避免被Omicron感染 ； 如果監管機構批准，莫德納可於數個月內生產5億劑Omicron疫苗。

另外，據報美國食品及藥物管理局（FDA）最快於周三，批准輝瑞（Pfizer）與默克（Merck）旗下新冠藥品的緊急使用許可。FDA拒評上述消息。

油價扭轉過去2個交易日下跌局面。紐約期油收報71.12美元，升3.66%。倫敦布蘭特期油報73.98美元，升3.44%。

比特幣曾反彈5%至4.93萬美元，創11月18日以來最大單日升幅 ； 比特幣過去5周從高位調整達30%。

英國首相約翰遜表示，在聖誕節前不會實行新的疫情限制措，但不能排除聖誕節後採取進一步措施的可能性。將繼續密切關注Omicron變種病毒株，如果情況惡化，政府將準備在必要時採取行動 。歐股回升，英法國股市皆升1.38%。

＊拜登基建法案受阻 美股無運行？傳統聖誕後升市（Santa Claus rally）不再？＊【按此速睇－附Time code】

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即市走勢︰

【02：45】紐約2月黃金期貨收跌0.3%，報1788.70美元

【02：38】納斯達克指數日內漲幅達2.%，報15280點

【02：22】美股NFT概念股持續走高，Funko（美：FNKO）漲12.3%，Draftkings（美：DKNG）漲7.63%，騰訊音樂（美：TME）漲超7%，東方文化（美：OCG）漲5.49%，淘屏（美：TAOP）漲3.79%，Hall of Fame（美：HOFV）漲3.55%。

【01：57】穆迪将苹果（美：AAPL）评级从Aa1上调至Aaa，前景展望稳定

【01：35】美股半導體板塊拉升，納微半導體（美：NVTS）漲9.73%，美光科技（美：MU）現漲9.52%，格芯（美：GFS）張3.66%，AMD（美：AMD）漲3%，賽靈思（美：XLNX）漲2.8%，英偉達（美：NVDA）漲2.5%。

【01：31】美股三大指數均升逾1%，道指漲535點或1.5%；納指升234點或逾1.5%；標指升58點或1.3%

【00：56】美股新能源車板塊走高，小鵬汽車（美：XPEV）漲10%，Rivian（美：RIVN）漲7.4%，蔚來汽車（美：NIO）、小牛電動（美：NIU）漲近6%，Workhorse（美：WKHS）漲5.63%，理想汽車（美：LI）漲超5%，Lordstown Motors（美：RIDE）漲4.97%。

【00：39】諾瓦瓦克斯CEO：將在幾天內獲得Omicron變異株的有效性數據。新冠加強針產生強烈的免疫反應。

【00：12】道指漲403點或逾1.1%；納指升幅略收窄至0.9%；標指升0.6%

【00：01】熱門中概股盤中漲幅擴大，愛奇藝（美：IQ）、嗶哩嗶哩（美：BILI）漲超10%，金山雲（美：KC）漲9.74%，貝殼（美：BEKE）、富途控股（美：FUTU）漲約8.7%，小鵬汽車（美：XPEV）漲超8%，360數科（美：QFIN）漲7.9%，萬國數據（美：GDS）漲7.74%。京東（美：JD）漲近6%，拼多多（美：PDD）漲5.53%。

【22：30】道指升331點，報35263點，納指升1.1%，報15137點，標指升4612點，報44點。

【17：55】道指期貨升175點，納指期貨升0.7%，標指期貨升0.6%。

【16：00】市場憂慮疫情及經濟復甦不如預期，美股隔晚下挫，道指收市跌433點，標指、納指分別跌逾1%。美股期貨周二於亞洲時段反彈，其中道指期貨升204點，納指期貨升145點或0.9%。

【12：43】【科技女股神】Cathie Wood宣稱旗艦ETF未來5年複合年回報4成、「真理必勝」 惹華爾街質疑

【12：32】道指期貨升204點，報35136點；標指期貨升29點，報4597點；納指期貨升145點或0.9%，報15772點。

【11：22】【中概股風暴】美SEC：中國公司必須更具體披露風險 SPAC亦須加強披露

【10：51】【iOS 16】蘋果iOS 16據報不再支援iPhone 6s 多個舊iPad型號也不再兼容

【09：58】【滴滴退市】滴滴據報以介紹形式來港上市 或不發新股、不集資

【08：25】【新股IPO】李澤楷旗下富衛取消美國IPO 考慮其他替代方案

【07：59】【Nike業績】Nike季績勝市場預期 大中華區銷售跌20%、受累越南停廠及庫存減少

【07：30】【美國疫苗股】加強劑助免疫系統中和抗體升37倍 莫德納收市倒跌

==以下12月20日（周一）股市==

全球Omicron感染宗數暴增，加上美國1.75萬億美元支出法案遇阻，市場憂慮經濟復甦不如預期，外圍股市齊挫，道指周一曾急瀉近700點 ； 憂慮新封城措施打擊燃料需求，紐約期油價格曾重挫6.5%。

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道指收市跌433點或1.23%，報34932點；標指跌52點或1.14%，報4568點；納指跌188點或1.24%，報14980點。

軟件商甲骨文（Oracle）落實收購電子醫療紀錄公司Cerner，涉及資金283億美元，甲骨文股價續跌逾5%。莫德納（Moderna）稱其第三劑疫苗加強劑，可大幅增強對Omicron的抗體，股價收市倒跌逾6%。

特斯拉（Tesla）失守900美元，收市挫3.5%。Meta跌2.5%，蘋果回落0.8%。高盛跌2.6%。

路透引述消息人士稱，石油出口國組織與盟國（OPEC+）在11月履行減產承諾的比率為117%，顯示產量低於減產協議規定的指標水平。紐約2月期油收市跌2.98%，報68.61美元。布蘭特期油插4.08%，收報71.52美元。

美國10年債息一度跌至1.354厘；尾段轉升1.8基點，報1.425厘。

美國民主黨籍國會參議院多數黨領袖舒默承諾，必定把總統拜登倡議、規模達1.75萬億美元的「重建更好未來」開支議案在國會進行表決，使議員有機會在國會清楚表明立場，而不是通過電視節目。

民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）周一則重申，無意改變反對開支議案的立場。市場擔心民主黨將沒有足夠票數，推動參議院通過議案。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聖誕節假期周五休市 料11月核心PCE按年升4.5% 分析：或難現「聖誕升浪」

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即市走勢︰

【02：33】美元兌土耳其里拉較日高回落逾20%，現報14.27，此前土耳其總統埃爾多安發表講話

【02：18】美聯儲局逆回購工具使用量，連續第四天刷新紀錄高位

美元資金市場繼續受供需失衡困擾，聯儲局的逆回購工具使用量再創新高。紐約聯儲數據顯示，周一有81家機構參與聯儲局的隔夜逆回購操作，將總計1.758萬億美元資金存入聯儲局體系，超過12月17日1.705萬億美元的前紀錄高位。

【01：58】土耳其貨幣里拉跌幅收窄，因總統埃爾多安宣布新的經濟措施緩減里拉暴跌影響

土耳其里拉跌幅收窄，因總統埃爾多安在內閣會議結束後宣布數項新措施，以遏制近期里拉暴跌的影響。埃爾多安稱，土耳其不打算改變滙率機制，沒有從自由市場倒退的計劃，將引入新的工具以應對外滙波動。此外，埃爾多安還表示，將取消對土耳其債券的預扣稅，計劃把公司稅率降低1個百分點。此前美元兌土耳其里拉USD/TRY再創歷史新高，日內一度漲近12%。據外媒報道，土耳其里拉的3個月波動率達到1999年10月統計該數據以來的最高水平。

【01：47】法拉利家族部分持股的意大利豪華遊艇製造商Ferretti SpA，正在考慮赴香港IPO，籌資規模可能約1億美元。

【01：33】熱門中概股持續下挫，嗶哩嗶哩（美：BILI）跌超12%，滿幫（美：YMM）、貝殼（美：BEKE）跌10%，晶科能源（美：JKS）跌超9%，金山雲（美：KC）、Boss直聘（美：BZ）跌8.5%，再鼎醫藥（美：ZLAB）跌超8%，理想汽車（美：LI）跌超7%，拼多多（美：PDD）、蔚來汽車（美：NIO）跌6.7%，新東方（美：EDU）跌6.25%，小鵬汽車（美：XPEV）跌近6%。

【01：24】科技股領跌，騰訊跌2.5%，拼多多跌6.1%，京東跌5%，網易跌3.2%，百度跌3.3%；電動汽車股也走低，蔚來跌5.7%，理想跌6.4%，小鵬跌5.2%；貝殼跌9.4%，嗶哩嗶哩跌12%，陸金所跌6.2%，騰訊音樂跌4.1%，攜程跌5.9%，滿幫跌10%，知乎跌14%。

【01：19】美股部分抗疫概念股跌幅擴大，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）跌5.3%，iBio（美：IBIO）跌5.79%，Moderna（美：MRNA）跌3.8%，禮來（美：LLY.N）跌2.2%，Ocugen（美：OCGN）跌近2%。

【00：37】知乎（美：ZH）跌幅擴大至15%，報4.835美元，北京市網信辦依法約談處罰知乎網，針對知乎網多次出現法律法規禁止發佈或者傳輸的信息等問題，責令其立即整改。

【00：37】美股沽壓加大，道指挫692點或逾1.9%；納指跌304點或2%；標指跌82點或逾1.7%； Tesla（美：TSLA）跌3.5%

【22：57】道指曾挫逾600點，納指跌1.2%。Netflix（美：NFLX）及Zoom（美：ZN）逆市升1.5%及0.7%。

【22：32】道指跌逾500點。

【22：30】美股開市，道指跌453點，納指跌逾1.5%，標指跌60點或逾1.3%。

【22：00】【疫苗股盤前】加強劑助免疫系統中和抗體升37倍 莫德納漲逾半成、Novavax即將交付疫苗升一成

【21：30】【變種病毒】瑞銀經濟師：Omicron是短期干擾 不會拖累經濟復甦

【20：12】道指期貨跌309點，納指期貨跌1.2%。

【17：19】歐洲股市跌逾2%，德股跌2.8%，法股跌2.5%，英股跌2.1%。

【17：19】油價跌約5%，紐約期油跌5.7%，報66.84美元；布蘭特期油跌4.9%，報69.89美元。

【17：08】道指期貨最新跌588點，報34777點；標指期貨跌80點，報4539點；納指期貨跌282點或1.8%，報15519點。

【16：16】道指期貨跌幅擴大至485點，報34880點；標指期貨跌67點，報4553點；納指期貨跌233點或1.5%，報15568點。

【14：00】【美國經濟】高盛降美國明年經濟預測 因拜登投資法案可能卡關

【12：31】道指期貨跌238點，報35127點；標指期貨跌41點，報4579點；納指期貨跌163點或1%，報15638點。

【12：15】【富途FUTU】富途獲澳洲發牌開展業務 遭內地官方緊盯後加快國際化

【11：38】【TSLA】上月起大手減持逾千萬股 Tesla馬斯克：今年將繳納超過110億美元稅款

【11：08】【iPhoneSE3】蘋果據報將試產iPhone SE3 明年初發布、傳聞配備一覽

【07：30】聯儲局收緊貨幣政策，及Omicron變種病毒的憂慮繼續困擾市場，投資者憂慮經濟復甦 ； 美股上周五道指曾瀉613點，之後跌幅收窄，收市跌532點，報35365點；標指跌48點，報4620點；納指跌10點，報15169點。

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責任編輯︰梁浩碩