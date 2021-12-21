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【美股市況】納指跌2% 道指挫近700點　Tesla跌3.5%（不斷更新）

股市 01:07 2021/12/21

分享：

美股動態不斷更新

全球Omicron感染宗數暴增，加上美國1.75萬億美元支出法案遇阻，市場憂經濟復甦將不如預期，外圍股市齊挫，但Morderna（美：MRNA）表示其疫苗顯著提高Omicron抗體水平，外圍跌幅收窄。美股開市，三大指數齊低開，納指跌逾1.5%，道指跌逾500點。

土耳奇貨幣危機再度惡化, 美元兌土耳其里拉一度漲近12%，現報18.0890。土耳其總統埃爾多安表示，該國將引入新的工具以應對外滙波動。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

*美股聖誕假後例升？今年仍會實現嗎*【按此速睇－附time code】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聖誕節假期周五休市　料11月核心PCE按年升4.5%　分析：或難現「聖誕升浪」

即市走勢︰

【00：37】知乎(美：ZH)跌幅擴大至15%，報4.835美元，此前北京市網信辦依法約談處罰知乎網。

【00：37】美股沽壓加大，道指挫692點或逾1.9%；納指跌304點或2%；標指跌82點或逾1.7%； Tesla（美：TSLA）跌3.5%

【22：57】道指曾挫逾600點，納指跌1.2%。Netflix（美：NFLX）及Zoom（美：ZN）逆市升1.5%及0.7%。

【22：32】道指跌逾500點。

【22：30】美股開市，道指跌453點，納指跌逾1.5%，標指跌60點或逾1.3%。

【22：00】【疫苗股盤前】加強劑助免疫系統中和抗體升37倍　莫德納漲逾半成、Novavax即將交付疫苗升一成

【21：30】【變種病毒】瑞銀經濟師：Omicron是短期干擾　不會拖累經濟復甦

【20：12】道指期貨跌309點，納指期貨跌1.2%。

【17：19】歐洲股市跌逾2%，德股跌2.8%，法股跌2.5%，英股跌2.1%。

【17：19】油價跌約5%，紐約期油跌5.7%，報66.84美元；布蘭特期油跌4.9%，報69.89美元。

【17：08】道指期貨最新跌588點，報34777點；標指期貨跌80點，報4539點；納指期貨跌282點或1.8%，報15519點。

【16：16】道指期貨跌幅擴大至485點，報34880點；標指期貨跌67點，報4553點；納指期貨跌233點或1.5%，報15568點。

【14：00】【美國經濟】高盛降美國明年經濟預測　因拜登投資法案可能卡關

【12：31】道指期貨跌238點，報35127點；標指期貨跌41點，報4579點；納指期貨跌163點或1%，報15638點。

【12：15】【富途FUTU】富途獲澳洲發牌開展業務　遭內地官方緊盯後加快國際化

【11：38】【TSLA】上月起大手減持逾千萬股　Tesla馬斯克：今年將繳納超過110億美元稅款

【11：08】【iPhoneSE3】蘋果據報將試產iPhone SE3　明年初發布、傳聞配備一覽

【07：30】聯儲局收緊貨幣政策，及Omicron變種病毒的憂慮繼續困擾市場，投資者憂慮經濟復甦 ； 美股上周五道指曾瀉613點，之後跌幅收窄，收市跌532點，報35365點；標指跌48點，報4620點；納指跌10點，報15169點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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