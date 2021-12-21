【美股市況】納指跌逾1.6% 道指挫逾600點 中概股捱沽 油價跌近6%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

全球Omicron感染宗數暴增，加上美國1.75萬億美元支出法案遇阻，市場憂經濟復甦將不如預期，外圍股市齊挫，但Morderna（美：MRNA）表示其疫苗顯著提高Omicron抗體水平，外圍跌幅收窄。美股開市，三大指數齊低開，納指跌逾1.5%，道指跌逾500點。

美股午市沽壓加大，道指曾瀉近700點，至低見34665點；納指跌幅亦擴大至2%。

土耳奇貨幣危機再度惡化, 美元兌土耳其里拉一度漲近12%，現報18.0890。土耳其總統埃爾多安表示，該國將引入新的工具以應對外滙波動，將繼續按照目前的路線穩定滙率和通脹。

國際油價急跌，紐約期油跌幅一度達6.8%，即市低見每桶66.04美元。本港時間今晨1時33分, 紐期期油跌逾5.7%, 報66.77美元；倫敦布蘭特期油跌4.5%，報70.19美元。

世界經濟論壇(WEF)2022年年會，將推遲至明年初夏舉行，因應新冠變種病毒Omicron持續的不確定性，是連續第二年被迫改期。

德國總理肖爾茨首訪意大利，兩國政府領導人希望加速歐洲一體化進程；當地時間12月20日，意大利總理德拉吉在羅馬會見來訪的德國總理肖爾茨。在隨後召開的新聞發布會上，德拉吉表示，此次會晤有助於加深兩國之間的關係，共同應對歐洲面臨的新冠疫情、經濟復甦、氣候變化等諸多挑戰。肖爾茨也認為，意大利和德國有著長期合作關係，兩國應繼續精誠合作，推動歐洲向前發展。

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*美股聖誕假後例升？今年仍會實現嗎*【按此速睇－附time code】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聖誕節假期周五休市 料11月核心PCE按年升4.5% 分析：或難現「聖誕升浪」

即市走勢︰

【01：58】土耳其貨幣里拉跌幅收窄，因總統埃爾多安宣布新的經濟措施緩減里拉暴跌影響

土耳其里拉跌幅收窄，因總統埃爾多安在內閣會議結束後宣布數項新措施，以遏制近期里拉暴跌的影響。埃爾多安稱，土耳其不打算改變滙率機制，沒有從自由市場倒退的計劃，將引入新的工具以應對外滙波動。此外，埃爾多安還表示，將取消對土耳其債券的預扣稅，計劃把公司稅率降低1個百分點。此前美元兌土耳其里拉USD/TRY再創歷史新高，日內一度漲近12%。據外媒報道，土耳其里拉的3個月波動率達到1999年10月統計該數據以來的最高水平。

【01：47】法拉利家族部分持股的意大利豪華遊艇製造商Ferretti SpA，正在考慮赴香港IPO，籌資規模可能約1億美元。

【01：33】熱門中概股持續下挫，嗶哩嗶哩(美：BILI)跌超12%，滿幫(美：YMM)、貝殼(美：BEKE)跌10%，晶科能源(美：JKS)跌超9%，金山雲(美：KC)、Boss直聘(美：BZ)跌8.5%，再鼎醫藥(美：ZLAB)跌超8%，理想汽車(美：LI)跌超7%，拼多多(美：PDD)、蔚來汽車(美：NIO)跌6.7%，新東方(美：EDU)跌6.25%，小鵬汽車(美：XPEV)跌近6%。

【01：24】科技股領跌，騰訊跌2.5%，拼多多跌6.1%，京東跌5%，網易跌3.2%，百度跌3.3%；電動汽車股也走低，蔚來跌5.7%，理想跌6.4%，小鵬跌5.2%；貝殼跌9.4%，嗶哩嗶哩跌12%，陸金所跌6.2%，騰訊音樂跌4.1%，攜程跌5.9%，滿幫跌10%，知乎跌14%。

【01：19】美股部分抗疫概念股跌幅擴大，諾瓦瓦克斯醫藥(美：NVAX)跌5.3%，iBio(美：IBIO)跌5.79%，Moderna(美：MRNA)跌3.8%，禮來(美：LLY.N)跌2.2%，Ocugen(美：OCGN)跌近2%。

【00：37】知乎(美：ZH)跌幅擴大至15%，報4.835美元，北京市網信辦依法約談處罰知乎網，針對知乎網多次出現法律法規禁止發佈或者傳輸的信息等問題，責令其立即整改。

【00：37】美股沽壓加大，道指挫692點或逾1.9%；納指跌304點或2%；標指跌82點或逾1.7%； Tesla（美：TSLA）跌3.5%

【22：57】道指曾挫逾600點，納指跌1.2%。Netflix（美：NFLX）及Zoom（美：ZN）逆市升1.5%及0.7%。

【22：32】道指跌逾500點。

【22：30】美股開市，道指跌453點，納指跌逾1.5%，標指跌60點或逾1.3%。

【22：00】【疫苗股盤前】加強劑助免疫系統中和抗體升37倍 莫德納漲逾半成、Novavax即將交付疫苗升一成

【21：30】【變種病毒】瑞銀經濟師：Omicron是短期干擾 不會拖累經濟復甦

【20：12】道指期貨跌309點，納指期貨跌1.2%。

【17：19】歐洲股市跌逾2%，德股跌2.8%，法股跌2.5%，英股跌2.1%。

【17：19】油價跌約5%，紐約期油跌5.7%，報66.84美元；布蘭特期油跌4.9%，報69.89美元。

【17：08】道指期貨最新跌588點，報34777點；標指期貨跌80點，報4539點；納指期貨跌282點或1.8%，報15519點。

【16：16】道指期貨跌幅擴大至485點，報34880點；標指期貨跌67點，報4553點；納指期貨跌233點或1.5%，報15568點。

【14：00】【美國經濟】高盛降美國明年經濟預測 因拜登投資法案可能卡關

【12：31】道指期貨跌238點，報35127點；標指期貨跌41點，報4579點；納指期貨跌163點或1%，報15638點。

【12：15】【富途FUTU】富途獲澳洲發牌開展業務 遭內地官方緊盯後加快國際化

【11：38】【TSLA】上月起大手減持逾千萬股 Tesla馬斯克：今年將繳納超過110億美元稅款

【11：08】【iPhoneSE3】蘋果據報將試產iPhone SE3 明年初發布、傳聞配備一覽

【07：30】聯儲局收緊貨幣政策，及Omicron變種病毒的憂慮繼續困擾市場，投資者憂慮經濟復甦 ； 美股上周五道指曾瀉613點，之後跌幅收窄，收市跌532點，報35365點；標指跌48點，報4620點；納指跌10點，報15169點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩