  • 20°C
香港時間 : 20211224日 (五) 12:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股動態】美股聖誕節假期休市　英、法股市半日市

股市 12:43 2021/12/24

分享：

美股動態不斷更新

市場對Omicron變動病毒憂慮緩和，美股隔晚向好，其中道指逼近三萬六關，升196點；納指升131點。美股周五聖誕節假期休市。歐洲股市方面，德國股市休市，至於英國及法國則半日市。

*聖誕有禮－重溫《ET開市直擊》黃偉豪送你兩隻聖誕股*【按此速睇】附time code

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【12：13】【滴滴出行】滴滴IPO禁售期下周一完結　散戶或慘遭「割韭菜」？

【11：26】【元宇宙跨年】騰訊音樂推首個虛擬音樂嘉年華TMELAND

【08：33】美前財長薩默斯：美國或將陷入經濟衰退　增長出現長期停滯

【07：30】【新冠藥物】默沙東口服藥獲批緊急使用　股價靠穩

 

==以下12月23日（周四）股市==

市場憧憬經濟復甦能夠抵受Omicron變種病毒爆發，新的研究發現Omicron住院風險較其他變種病毒為低，美股在聖誕假期前向好，標指新高，道指逼近三萬六關。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美國11月PCE物價指數按年升5.7%，創1982年以來最高水平，但符預期。11月份耐用品訂單升2.5%，創6個月最大升幅，市場對Omicron的擔憂緩和，道指最多升307點，重上36000關；收市升196點，報35950點；標指升29點，報4725點；納指升131點，報15653點。

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克披露再沽9.28億美元股份，他澄清減持行動「差不多完成」； 特斯拉股價倒升5.76%，報1067美元。

新冠藥物再報喜訊，美國食品及藥物管理局（FDA）批准默克（Merck）新冠口服藥Molnupiravir的緊急使用授權，可用於高風險患者，但不建議孕婦使用。

紐約期油收市漲1.4%，報73.79美元；布蘭特期油升2.1%，收報76.85美元。

美滙持平，金價連升2天，紐約期金收市升9.5美元，報1811.7美元。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【01：43】美股半導體板塊普遍上揚，美光科技（美：MU）漲近5%，納微半導體（美：NVTS）漲4.2%，AMD（美：AMD）漲3%，賽靈思（美：XLNX）漲2.4%，博通（美：AVGO）漲2.35%。

【01：34】滙豐將以4.25億美元收購L&T Investment Management
根據一份電郵公告，滙豐已同意以4.25億美元完全收購L&T Investment Management。交易完成後，滙豐計劃將L&T與其現有的印度資產管理業務合併；截至9月，滙豐印度的資產管理規模為16億美元；該交易尚待監管機構批准

【01：15】美國能源部表示，授權進行第二次戰略石油儲備（SPR）交易所以加強燃料供應鏈。美國將從戰略石油儲備（SPR）中向馬拉松原油公司（MPC）釋放25萬桶原油。

【01：08】特斯拉（美：TSLA）漲幅擴大至5%，報1,059美元。此前馬斯克再出售93.4萬股，完成預計售股總數的近87%。

【01：02】Meta Platforms（美：FB）：正在對英國要求本公司必須出售動態圖片GIF服務商Giphy的裁決提起上訴。

【00：50】當地時間23日，土耳其里拉對美元滙率一度達到10.85，周漲幅超過40%。在土耳其政府本周初推出一系列支撐貨幣的措施後，土耳其里拉對美元滙率從當地時間20日的歷史最低點18.4，一路暴漲。

【00：39】道指維持逾200點升幅；納指升幅擴大至0.8%；標指亦漲0.7%

【00：32】歐洲STOXX 600指數初步收漲0.99%，報483.1點，本周累計漲幅1.95%。德國DAX 30指數初步收漲1.07%，報15759點。法國股指初步收漲0.88%，英國股指初步收漲0.55%，意大利股指初步收漲0.65%。

【00：26】國際油價漲幅擴大至1%，紐約原油期貨報73.55美元，倫敦布蘭特原油期貨報76.05美元。

【00：19】大型科技股持續走高，特斯拉（美：TSLA）漲3.5%，美光科技（美：MU.O）漲3.17%，英偉達（美：NVDA.O）漲1.84%，Meta Platforms（美：FB）漲1.6%，思科（美：CSCO）漲1.5%，谷歌A（美：GOOGL）漲1%。

【23：07】道指升205點，納指升0.3%，標指升逾0.5%。

【22：30】道指高開101點，納指升0.1%，標指升10點或0.2%。

【21：42】道指期貨升91點，納指期貨升0.1%或22點。

【21：30】【美國失業救濟金人數】美國上周新申失業救濟金人數降至20.5萬人　符預期

【21：30】【美國經濟數據】美國11月PCE物價指數按年升5.7%　收入及支出增速符預期

【17：31】道指期貨升70點，納指期貨升4點。

【17：30】歐洲股票上漲，市場憧憬經濟復甦能夠抵受Omicron變種病毒爆發。德股上升0.5%，法股及英股升0.2%。

【12：23】道指期貨升20點，報35774點；標指期貨升3點，報4699點；納指期貨升2點，報16182點。

【12：23】【TikTok】TikTok超越Google成2021年全球最高瀏覽量網站　十大名單有哪些？

 

==以下12月22日（周三）股市==

美股三大指數連升兩日，市場預期變種病毒Omicron的主要威脅已過，帶動美股造好。美國第3季國內生產總值（GDP）終值以年率計按季增長2.3%，高過初值的2.1%。

道指收市升261點，報35753點；標指升47點，報4696點；納指升180點，報15521點。歐股收市彈0.92%，科技股領漲。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

Tesla（美：TSLA）漲幅擴大至逾7%，市值重返萬億美元。此前CEO馬斯克稱已賣出足夠股票，達到減持10%股份的目標。另外，德國勃蘭登堡州環境部周三表示，Tesla和有關部門已提交在柏林附近計劃建造工廠的審批程序所需文件。

據美國證交會文件，馬斯克12月21日當天累計賣出了934,091股特斯拉股票，估值為9.4億美元，馬斯克自11月8日以來累計出售約13,834,603股特斯拉股票，佔其此前承諾股份數的81.14%。

財政刺激計劃的前景亦是市場的一大焦點。美國總統拜登表示，將繼續與民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）磋商，有信心與對方就2萬億美元的「重建更好未來」議案達成某些安排（get something done）。
世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞批評，接種新冠疫苗加強針行動不會令富有國家擺脫疫情，因為疫苗分配不均，在窮國缺乏供應情況下，更多新變種病毒將會在低接種比率的國家出現，令到疫情持續擴散。

疫苗有新進展，輝瑞新冠口服藥獲美FDA緊急授權，成首個家用新冠治療藥。 【下一頁】

*美國明年加息步伐預測　美股明年首季會調整得深？*【按此速睇－附time code】

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【02：10】美股晶片股走高，奇景光電（美：HIMX）漲3.9%，賽靈思（美：XLNX）漲3.68%，台積電（美：TSM）漲3%，博通（美：AVGO）漲1.55%，恩智浦半導體（美：NXPI）漲近1%。

【02：10】道指升幅擴大至220點或0.6%， 此前曾最多升240點；納指漲129點或0.8%，此前曾最多升153點；標指升36點或逾0.8%

【02：03】美國白宮：在美聯儲官員提名方面，沒有需要發布的最新消息。

【01：56】德國大眾汽車乘用車品牌負責人Ralf Brandstaetter：未來五年將在電動汽車、混合動力和數字化等未來領域投資約180億歐元。其中大約30億歐元將用於產品和流程的數字化。他希望確保大眾汽車將更多開發技術，從歐洲轉移到中國，「未來絶對有必要在中國開發更多技術解決方案」。（德國商報）

【01：32】美股郵輪概念股漲幅居前， 嘉年華郵輪（美：CCL）漲3.72%，皇家加勒比郵輪（美：RCL）漲3.32%，挪威郵輪（美：NCLH）漲1.76%。

【01：21】輝瑞準備立即開始在美國交付新冠口服藥物，計劃在2022年獲得監管部門的全面批准。個別抗疫概念股走軟，BioNTech SE（美：BNTX）跌超5%。

【01：16】Moderna（美：MRNA）下跌6.6%，刷即市低。此前，輝瑞製藥（美：PFE）股價高見60.18美元，漲幅擴大至約2%。

【01：11】美國食品藥品管理局（FDA）批准輝瑞的新冠口服藥物Paxlovid，為首個獲批的用於治療新冠肺炎的居家藥物。

【00：24】納指升幅擴大至122點或0.8%；道指漲143點或0.4%，此前曾最多升192點；標指升30點或逾0.6%；Tesla（美：TSLA）升7.8%，此前曾最多升8.2%至高見1015.66美元。

【22：58】道指倒跌26點，納指升近0.2%，Tesla（美：TSLA）升逾4%，暫最高見985美元。

【22：30】美股開市，道指升24點，納指跌逾0.1%，標指反覆。Tesla升近3%。

【21：51】道指期貨跌32點，納指期貨跌0.3%。Tesla（美：TSLA）盤前升逾3%。

【21：30】【美國經濟數據】美國第3季GDP終值年率計按季增長2.3%

【18：34】道指期貨微跌28點，納指期貨跌0.4%，標指期貨跌9點。

【12：39】道指期貨升8點，報35500點；標指期貨跌5點，報4643點；納指期貨跌46點或0.3%，報15939點。

【10：49】【新冠藥物】彭博：FDA最快本周批准輝瑞及默沙東新冠口服藥

【08：11】美股第三季回購規模創紀錄、資本支出仍低於疫情前　蘋果、Alphabet、Meta共斥481億美元回購

 

==以下12月21日（周三）股市==

美國總統拜登在記者會上稱，絕對不會重新實施全面封鎖措施，因為美國的接種計劃相當成功 ； 市場對疫情拖累復甦的憂慮紓緩，刺激美股上揚。避險情緒降溫，油價反彈逾3%。道指收市飆560點，報35492點；納指升360點，報15341點；標指升81點，報4649點。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

科技股先跌後升，特斯拉（Tesla）收市倒升4.3%。郵輪公司嘉年華飆8.8%。Nike上季盈利好過預期，股價漲6.1%。

拜登強調，政府關注Omicron疫情蔓延，但不會感到恐慌。目前估計美國只有約1400萬名成年人仍未接種，遠低於7月時的9000萬人。

美國藥廠莫德納（Moderna）行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）稱，集團預備好在數周內，展開針對Omicron新變種病毒的疫苗研究，疫苗將能保護接種者避免被Omicron感染 ； 如果監管機構批准，莫德納可於數個月內生產5億劑Omicron疫苗。

另外，據報美國食品及藥物管理局（FDA）最快於周三，批准輝瑞（Pfizer）與默克（Merck）旗下新冠藥品的緊急使用許可。FDA拒評上述消息。

油價扭轉過去2個交易日下跌局面。紐約期油收報71.12美元，升3.66%。倫敦布蘭特期油報73.98美元，升3.44%。

比特幣曾反彈5%至4.93萬美元，創11月18日以來最大單日升幅 ； 比特幣過去5周從高位調整達30%。

英國首相約翰遜表示，在聖誕節前不會實行新的疫情限制措，但不能排除聖誕節後採取進一步措施的可能性。將繼續密切關注Omicron變種病毒株，如果情況惡化，政府將準備在必要時採取行動 。歐股回升，英法國股市皆升1.38%。

＊拜登基建法案受阻 美股無運行？傳統聖誕後升市（Santa Claus rally）不再？＊【按此速睇－附Time code】

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【02：45】紐約2月黃金期貨收跌0.3%，報1788.70美元

【02：38】納斯達克指數日內漲幅達2.%，報15280點

【02：22】美股NFT概念股持續走高，Funko（美：FNKO）漲12.3%，Draftkings（美：DKNG）漲7.63%，騰訊音樂（美：TME）漲超7%，東方文化（美：OCG）漲5.49%，淘屏（美：TAOP）漲3.79%，Hall of Fame（美：HOFV）漲3.55%。

【01：57】穆迪将苹果（美：AAPL）评级从Aa1上调至Aaa，前景展望稳定

【01：35】美股半導體板塊拉升，納微半導體（美：NVTS）漲9.73%，美光科技（美：MU）現漲9.52%，格芯（美：GFS）張3.66%，AMD（美：AMD）漲3%，賽靈思（美：XLNX）漲2.8%，英偉達（美：NVDA）漲2.5%。

【01：31】美股三大指數均升逾1%，道指漲535點或1.5%；納指升234點或逾1.5%；標指升58點或1.3%

【00：56】美股新能源車板塊走高，小鵬汽車（美：XPEV）漲10%，Rivian（美：RIVN）漲7.4%，蔚來汽車（美：NIO）、小牛電動（美：NIU）漲近6%，Workhorse（美：WKHS）漲5.63%，理想汽車（美：LI）漲超5%，Lordstown Motors（美：RIDE）漲4.97%。

【00：39】諾瓦瓦克斯CEO：將在幾天內獲得Omicron變異株的有效性數據。新冠加強針產生強烈的免疫反應。

【00：12】道指漲403點或逾1.1%；納指升幅略收窄至0.9%；標指升0.6%

【00：01】熱門中概股盤中漲幅擴大，愛奇藝（美：IQ）、嗶哩嗶哩（美：BILI）漲超10%，金山雲（美：KC）漲9.74%，貝殼（美：BEKE）、富途控股（美：FUTU）漲約8.7%，小鵬汽車（美：XPEV）漲超8%，360數科（美：QFIN）漲7.9%，萬國數據（美：GDS）漲7.74%。京東（美：JD）漲近6%，拼多多（美：PDD）漲5.53%。

【22：30】道指升331點，報35263點，納指升1.1%，報15137點，標指升4612點，報44點。

【17：55】道指期貨升175點，納指期貨升0.7%，標指期貨升0.6%。

【16：00】市場憂慮疫情及經濟復甦不如預期，美股隔晚下挫，道指收市跌433點，標指、納指分別跌逾1%。美股期貨周二於亞洲時段反彈，其中道指期貨升204點，納指期貨升145點或0.9%。

【12：43】【科技女股神】Cathie Wood宣稱旗艦ETF未來5年複合年回報4成、「真理必勝」　惹華爾街質疑

【12：32】道指期貨升204點，報35136點；標指期貨升29點，報4597點；納指期貨升145點或0.9%，報15772點。

【11：22】【中概股風暴】美SEC：中國公司必須更具體披露風險　SPAC亦須加強披露

【10：51】【iOS 16】蘋果iOS 16據報不再支援iPhone 6s　多個舊iPad型號也不再兼容

【09：58】【滴滴退市】滴滴據報以介紹形式來港上市　或不發新股、不集資

【08：25】【新股IPO】李澤楷旗下富衛取消美國IPO　考慮其他替代方案

【07：59】【Nike業績】Nike季績勝市場預期　大中華區銷售跌20%、受累越南停廠及庫存減少

【07：30】【美國疫苗股】加強劑助免疫系統中和抗體升37倍　莫德納收市倒跌

 

==以下12月20日（周一）股市==

全球Omicron感染宗數暴增，加上美國1.75萬億美元支出法案遇阻，市場憂慮經濟復甦不如預期，外圍股市齊挫，道指周一曾急瀉近700點 ； 憂慮新封城措施打擊燃料需求，紐約期油價格曾重挫6.5%。

即睇美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

道指收市跌433點或1.23%，報34932點；標指跌52點或1.14%，報4568點；納指跌188點或1.24%，報14980點。

軟件商甲骨文（Oracle）落實收購電子醫療紀錄公司Cerner，涉及資金283億美元，甲骨文股價續跌逾5%。莫德納（Moderna）稱其第三劑疫苗加強劑，可大幅增強對Omicron的抗體，股價收市倒跌逾6%。

特斯拉（Tesla）失守900美元，收市挫3.5%。Meta跌2.5%，蘋果回落0.8%。高盛跌2.6%。

路透引述消息人士稱，石油出口國組織與盟國（OPEC+）在11月履行減產承諾的比率為117%，顯示產量低於減產協議規定的指標水平。紐約2月期油收市跌2.98%，報68.61美元。布蘭特期油插4.08%，收報71.52美元。

美國10年債息一度跌至1.354厘；尾段轉升1.8基點，報1.425厘。

美國民主黨籍國會參議院多數黨領袖舒默承諾，必定把總統拜登倡議、規模達1.75萬億美元的「重建更好未來」開支議案在國會進行表決，使議員有機會在國會清楚表明立場，而不是通過電視節目。

民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）周一則重申，無意改變反對開支議案的立場。市場擔心民主黨將沒有足夠票數，推動參議院通過議案。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

*美股聖誕假後例升？今年仍會實現嗎*【按此速睇－附time code】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聖誕節假期周五休市　料11月核心PCE按年升4.5%　分析：或難現「聖誕升浪」

【ET財智Talk】2022年選股攻略　鴻鵠陸庭龍教路結構性通脹下投資部署 

即市走勢︰

【02：33】美元兌土耳其里拉較日高回落逾20%，現報14.27，此前土耳其總統埃爾多安發表講話

【02：18】美聯儲局逆回購工具使用量，連續第四天刷新紀錄高位

美元資金市場繼續受供需失衡困擾，聯儲局的逆回購工具使用量再創新高。紐約聯儲數據顯示，周一有81家機構參與聯儲局的隔夜逆回購操作，將總計1.758萬億美元資金存入聯儲局體系，超過12月17日1.705萬億美元的前紀錄高位。

【01：58】土耳其貨幣里拉跌幅收窄，因總統埃爾多安宣布新的經濟措施緩減里拉暴跌影響

土耳其里拉跌幅收窄，因總統埃爾多安在內閣會議結束後宣布數項新措施，以遏制近期里拉暴跌的影響。埃爾多安稱，土耳其不打算改變滙率機制，沒有從自由市場倒退的計劃，將引入新的工具以應對外滙波動。此外，埃爾多安還表示，將取消對土耳其債券的預扣稅，計劃把公司稅率降低1個百分點。此前美元兌土耳其里拉USD/TRY再創歷史新高，日內一度漲近12%。據外媒報道，土耳其里拉的3個月波動率達到1999年10月統計該數據以來的最高水平。

【01：47】法拉利家族部分持股的意大利豪華遊艇製造商Ferretti SpA，正在考慮赴香港IPO，籌資規模可能約1億美元。

【01：33】熱門中概股持續下挫，嗶哩嗶哩（美：BILI）跌超12%，滿幫（美：YMM）、貝殼（美：BEKE）跌10%，晶科能源（美：JKS）跌超9%，金山雲（美：KC）、Boss直聘（美：BZ）跌8.5%，再鼎醫藥（美：ZLAB）跌超8%，理想汽車（美：LI）跌超7%，拼多多（美：PDD）、蔚來汽車（美：NIO）跌6.7%，新東方（美：EDU）跌6.25%，小鵬汽車（美：XPEV）跌近6%。

【01：24】科技股領跌，騰訊跌2.5%，拼多多跌6.1%，京東跌5%，網易跌3.2%，百度跌3.3%；電動汽車股也走低，蔚來跌5.7%，理想跌6.4%，小鵬跌5.2%；貝殼跌9.4%，嗶哩嗶哩跌12%，陸金所跌6.2%，騰訊音樂跌4.1%，攜程跌5.9%，滿幫跌10%，知乎跌14%。

【01：19】美股部分抗疫概念股跌幅擴大，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）跌5.3%，iBio（美：IBIO）跌5.79%，Moderna（美：MRNA）跌3.8%，禮來（美：LLY.N）跌2.2%，Ocugen（美：OCGN）跌近2%。

【00：37】知乎（美：ZH）跌幅擴大至15%，報4.835美元，北京市網信辦依法約談處罰知乎網，針對知乎網多次出現法律法規禁止發佈或者傳輸的信息等問題，責令其立即整改。

【00：37】美股沽壓加大，道指挫692點或逾1.9%；納指跌304點或2%；標指跌82點或逾1.7%； Tesla（美：TSLA）跌3.5%

【22：57】道指曾挫逾600點，納指跌1.2%。Netflix（美：NFLX）及Zoom（美：ZN）逆市升1.5%及0.7%。

【22：32】道指跌逾500點。

【22：30】美股開市，道指跌453點，納指跌逾1.5%，標指跌60點或逾1.3%。

【22：00】【疫苗股盤前】加強劑助免疫系統中和抗體升37倍　莫德納漲逾半成、Novavax即將交付疫苗升一成

【21：30】【變種病毒】瑞銀經濟師：Omicron是短期干擾　不會拖累經濟復甦

【20：12】道指期貨跌309點，納指期貨跌1.2%。

【17：19】歐洲股市跌逾2%，德股跌2.8%，法股跌2.5%，英股跌2.1%。

【17：19】油價跌約5%，紐約期油跌5.7%，報66.84美元；布蘭特期油跌4.9%，報69.89美元。

【17：08】道指期貨最新跌588點，報34777點；標指期貨跌80點，報4539點；納指期貨跌282點或1.8%，報15519點。

【16：16】道指期貨跌幅擴大至485點，報34880點；標指期貨跌67點，報4553點；納指期貨跌233點或1.5%，報15568點。

【14：00】【美國經濟】高盛降美國明年經濟預測　因拜登投資法案可能卡關

【12：31】道指期貨跌238點，報35127點；標指期貨跌41點，報4579點；納指期貨跌163點或1%，報15638點。

【12：15】【富途FUTU】富途獲澳洲發牌開展業務　遭內地官方緊盯後加快國際化

【11：38】【TSLA】上月起大手減持逾千萬股　Tesla馬斯克：今年將繳納超過110億美元稅款

【11：08】【iPhoneSE3】蘋果據報將試產iPhone SE3　明年初發布、傳聞配備一覽

【07：30】聯儲局收緊貨幣政策，及Omicron變種病毒的憂慮繼續困擾市場，投資者憂慮經濟復甦 ； 美股上周五道指曾瀉613點，之後跌幅收窄，收市跌532點，報35365點；標指跌48點，報4620點；納指跌10點，報15169點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

【澳門賭牌諮詢】濠賭股齊升美資牌主彈出　一文看清投行最新反應、花旗：下行風險已反映
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【轉數快】即時轉賬隨時入錯戶口　金管局促銀行加強措施、1萬元以上實時轉賬須對名
【轉數快】即時轉賬隨時入錯戶口　金管局促銀行加強措施、1萬元以上實時轉賬須對名
【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　維珍取消平安夜至月底往返香港倫敦航班（第三版）
【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　維珍取消平安夜至月底往返香港倫敦航班（第三版）
月供股票推介　月供5000元欲賺取年回報5厘儲蓄用有何建議
月供股票推介　月供5000元欲賺取年回報5厘儲蓄用有何建議
【美股動態】美股聖誕節假期休市　英、法股市半日市
【美股動態】美股聖誕節假期休市　英、法股市半日市
【恒指ADR+夜期】夜期升147點　京東美股低位反彈（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期升147點　京東美股低位反彈（不斷更新）
【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東　21股騰訊送1股京東、每手實收息多少？
【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東　21股騰訊送1股京東、每手實收息多少？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款