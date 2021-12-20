【電影業復甦】《蜘蛛俠：不戰無歸》全球首周末勁收45億　香港今累計突破5000萬

▲ 《蜘蛛俠：不戰無歸》甫上映，香港開畫首日票房高達907萬港元，成為本年度開畫票房最高、以及單日票房最高的電影，今日更累計突破5000萬。（法新社圖片）

《蜘蛛俠：不戰無歸》甫上映，票房便屢屢報捷，電影市場可謂終於迎來疫情下的真正曙光。

香港開畫首日票房亦高達907萬港元，成為本年度開畫票房最高、以及單日票房最高的電影，今日更累計突破5000萬。

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不只香港的票房成續理想，該電影全球票房首周末收5.87億美元（約45.80億港元）票房，超越此前外媒預測的5.5億美元（約42.91億港元）。

只過了首個周末，《蜘蛛俠：不戰無歸》在美國的票房收入就超過了當地出現新冠疫情以來任何一部電影的總收入。在北美本土，首周末也收得2.53億美元（約19.74億港元）票房，意味著電影市場終於達到了疫情前水平。

該電影的北美首周末票房位居影史第3，僅次於《復仇者聯盟4：終局之戰》和《復仇者聯盟3：無限之戰》的紀錄；而且不到3天就超過《尚氣與十環幫傳奇》，直接空降今年北美票房年冠。

電影雖然在內地似乎未能上映，但全球首周票房仍高達5.87億（約45.80億港元）美元。海外表現良好的3大市場為英國4140萬美元（約3.2億港元）、墨西哥3240萬（約2.5億港元）美元、韓國2370萬（約1.8億港元）美元。

索尼影業CEO發表感謝信

《蜘蛛俠：不戰無歸》在公映首周取得了驚人的票房成績，對此，索尼影業主席兼行政總裁Tom Rothman特地發表了感謝信，「本周末《蜘蛛俠：不戰無歸》在面臨諸多挑戰的情況下，在世界各地取得的歷史性成就，再次印證了電影於院線獨家放映時，可以產生無與倫比的文化影響。」

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責任編輯：李智美