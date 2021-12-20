【德國疫情】衛生部長表明聖誕不封城 考慮強制接種

歐洲多國受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，疫情明顯惡化。德國新任衛部長勞特巴赫坦承，新一波疫情已難以阻擋，聖誕節前後德國亦不會封城，並表明疫苗才是終結疫情的唯一辦法，考慮強制民眾接種。

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勞特巴赫（Karl Lauterbach）周日（19日）受訪時表示，德國不會在聖誕節前封城，但預計新一輪疫情即將到來，已經出現大量Omicron變種感染個案。他亦表明，聖誕節後亦不預期德國出現「硬封城」措施。

不過，勞特巴赫指出，德國政府有責任告知民眾，在聖誕節期間有何防疫限制，但未披露現時是否已有相關政策措施安排。德國政府科學建議委員會周日發表聲明，指有必要進一步限制社交，單靠第3針不足阻礙病毒傳播。

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勞特巴赫亦重申，支持德國實利強制接種，表明認為若果希望打敗新冠疫情，全球需要利用強制接種，收窄各國間的接種率差距，更稱疫苗是終結疫情的唯一方法。德國將於明年初商討強制接種，新總理朔爾茨（Olaf Scholz）據稱支持。

德國周日公布新增近3萬確診，有180宗新冠死亡。德國班診人數於10及11月呈明顯升幅，但12月起開始放緩。按上周五（17日）數據，德國現時近70%人口已完成疫苗接種。

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責任編輯：吳漢培