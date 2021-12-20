  • 16°C
香港時間 : 20211220日 (一) 13:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【德國疫情】衛生部長表明聖誕不封城 考慮強制接種

環球社會熱點 12:23 2021/12/20

分享：

歐洲多國受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，疫情明顯惡化。德國新任衛部長勞特巴赫坦承，新一波疫情已難以阻擋，聖誕節前後德國亦不會封城，並表明疫苗才是終結疫情的唯一辦法，考慮強制民眾接種。

【Omicron變種】德國禁英旅客入境 返國需隔離兩周 【下一頁】

勞特巴赫（Karl Lauterbach）周日（19日）受訪時表示，德國不會在聖誕節前封城，但預計新一輪疫情即將到來，已經出現大量Omicron變種感染個案。他亦表明，聖誕節後亦不預期德國出現「硬封城」措施。

不過，勞特巴赫指出，德國政府有責任告知民眾，在聖誕節期間有何防疫限制，但未披露現時是否已有相關政策措施安排。德國政府科學建議委員會周日發表聲明，指有必要進一步限制社交，單靠第3針不足阻礙病毒傳播。

德國反疫苗人士圖謀殺州長 警方及時瓦解 【下一頁】

勞特巴赫亦重申，支持德國實利強制接種，表明認為若果希望打敗新冠疫情，全球需要利用強制接種，收窄各國間的接種率差距，更稱疫苗是終結疫情的唯一方法。德國將於明年初商討強制接種，新總理朔爾茨（Olaf Scholz）據稱支持。

德國周日公布新增近3萬確診，有180宗新冠死亡。德國班診人數於10及11月呈明顯升幅，但12月起開始放緩。按上周五（17日）數據，德國現時近70%人口已完成疫苗接種。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【Omicron變種】歐洲疫情蔓延 多國延長防疫措施
2021/12/15
【Omicron變種】歐洲疫情蔓延 多國延長防疫措施
德國警察出動間尺執法 嚴格執行社交距離規定
2021/12/14
德國警察出動間尺執法 嚴格執行社交距離規定
德國法院裁定 在家工作時跌倒算工傷
2021/12/10
德國法院裁定 在家工作時跌倒算工傷
德男子被揭發偽造疫苗接種證明 槍殺全家後自盡
2021/12/08
德男子被揭發偽造疫苗接種證明 槍殺全家後自盡
德國封城《圖片報》怪罪科學家 科研組織批：助長敵視
2021/12/07
德國封城《圖片報》怪罪科學家 科研組織批：助長敵視

你可能感興趣

【Omicron變種】歐洲疫情蔓延 多國延長防疫措施
14:13 2021/12/15
【Omicron變種】歐洲疫情蔓延 多國延長防疫措施
德國警察出動間尺執法 嚴格執行社交距離規定
17:14 2021/12/14
德國警察出動間尺執法 嚴格執行社交距離規定
德國法院裁定 在家工作時跌倒算工傷
15:37 2021/12/10
德國法院裁定 在家工作時跌倒算工傷
疫情 德國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫苗 歐洲 聖誕節

下一篇文章

美參議院失關鍵一票 拜登社會開支議案恐流產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間12:00）
【英國疫情】確診首逾9萬 連續3日破新高
【英國疫情】確診首逾9萬 連續3日破新高
法國封關前夕 英國多佛現過境車龍
法國封關前夕 英國多佛現過境車龍
英脫歐首席談判代表霍禮思辭職 不滿約翰遜抗疫措施
英脫歐首席談判代表霍禮思辭職 不滿約翰遜抗疫措施
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
【英國疫情】再增逾9萬確診 過萬宗屬Omicron變種
【英國疫情】再增逾9萬確診 過萬宗屬Omicron變種
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款