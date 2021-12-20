【富途FUTU】富途獲澳洲發牌開展業務　富瑞：內地官方緊盯不利吸客、大削目標價

▲ 【富途FUTU】富途獲澳洲發牌開展業務 遭內地官方緊盯後加快國際化

富途（美：FUTU）和老虎證券（美：TIGR）兩家中資互聯網券商近月成為內地官方監管緊盯對象，富途最新公布，旗下子企Futu Securitires （Australia）獲得澳門證券及和投資委員會（ASIC）頒發澳洲金融服務牌照，可在當地開展業務，是富途在香港、美國和新加坡後另一據點。

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富途至9月底，全球用戶數逾1700萬戶，香港註冊用戶佔222萬，相當於香港成年人口3分之1。自年初在新加坡成立東南亞總部以來，旗下moomoo上線不足3個月就有22萬註冊用戶，有資產客戶數逾10萬，在新加坡個人投資者市場佔有率已接近15%。

富途表示，2022年會繼續以「有顯著影響力的全球金融服務平台」為發展目標。

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富瑞：不安情緒影響富途吸客 大削目標價至50美元

富瑞最新發表報告指，中證監上周宣布限制內地投資者經滬深港通「回流」投資A股，設有1年過渡期，該行分析，目前以有關方式的投資只佔北向交投的1%，預期對業內影響輕微。

不過，自人行官員10月底發聲批評，只在境外取牌的網上券商跨境向內地投資者提供投資服務屬非法，外界將焦點放在富途和老虎證券。

富瑞指出，目前中國沒有特定牌照容許境外券商對內地投資者提供境外證券買賣服務，但除富途以外，不少內地券商的境外子公司都有類似服務，而海外券商如盈透證券（Interactive Brokers）也接受內地個人開戶，認為目前需要等待監管機構提供更清晰指引。

富瑞預料，富途吸客將受不安情緒影響，將公司2021年至23年的盈利預測下調5%至27%，目標價由165美元大幅削至50美元，維持「買入」評級。

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