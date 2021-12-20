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【SPAC】本港首隻SPAC或明年首季末登場　首批SPAC數量料達5隻

股市 12:10 2021/12/20

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港交所 （00388） 上周五宣布SPAC（Special Purpose Acquisition Company，即特殊目的收購公司）上市機制將於明年1月1日生效，接受遞交申請。本地報章引述消息人士指，首批SPAC數量或將在5隻左右，港交所期望在明年首季末（約3至4月份）有首隻SPAC誕生。

港交所總結SPAC上市機制5大方向放寬、散戶不得參與　明年1月1日生效【下一頁】

報道指，與新加坡首批SPAC全為「國家隊」打頭陣不同，本港首批SPAC發起人背景或更多元化，目前來看他們有的是國企背景，有的是已擁有SPAC經驗的投行，有的更是家族辦公室。有知情人士向本報透露，坊間亦有不少外資大行傾向先觀察再行動，正在向港交所、有經驗的SPAC發起人等，積極詢問在本港發起SPAC的事宜，並表達了其濃厚的興趣，惟目前尚處於非常初步的階段，暫未真正落實，具體方案仍有變數。

根據本港SPAC上市框架，只有專業投資者才能參與SPAC股份買賣，且SPAC股份須分配給至少20名機構專業投資者，而個人投資者在SPAC股份完成併購交易後，才能入場買賣。這是由於港交所認為，SPAC是沒有業務的現金空殼公司，證券價格易受投機炒賣和傳言影響，而專業投資者更能評估、監察和減輕相關風險。由於初期沒有散戶參與，料市場活躍程度大打折扣。

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