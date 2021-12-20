【YouTube TV】YouTube與Disney達成協議　YouTube TV原有頻道全保留

▲ YouTube今（20日）宣布已與Disney達成合作協議，Youtube TV重新上架迪士尼相關頻道。（法新社資料圖片）

日前有傳Google旗下的串流影音平台YouTube TV與迪士尼（Disney）的合作關係決裂，惟YouTube今（20日）宣布已與Disney達成合作協議，所有Disney頻道也會保留在YouTube TV平台上，包括ESPN和Monday Night Football等熱門頻道。

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雖然YouTube TV、Disney雙方也沒有透露有關的交易內容，不過據悉，YouTube TV於周日（19日）已恢復對Disney的ESPN和Monday Night Football等頻道的觀看權限，球迷可依舊在YouTube TV上觀賞本賽季剩餘的三場比賽。

雙方上周傳出談判破局的消息，YouTube曾指，若Disney未能確保條例公平下，將不會與Disney續約，並宣布YouTube TV的月費將由65美元 （約507港元）下調至50美元 （約390港元）。原有協議於上周五 （17日）期滿，YouTube TV的月費於兩天後（19）已重新恢復至65美元（約507港元）。而受影響的用戶將會獲得15美元（約117港元）的一次性折扣。

迪士尼官方聲明表示，感謝Google的合作，達成與市場一致的條款。

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責任編輯：文睿