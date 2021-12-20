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【Omicron變種】福西:美民眾或渡過艱難冬季 警告假期出遊風險

環球社會熱點 12:09 2021/12/20

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美國新冠肺炎疫情嚴峻，華府傳染病專家福西接受訪問時表示，隨著Omicron變種於全球迅速傳播，美國民眾很可能要渡過一個艱難的冬天，亦負擔沉重的醫療系統將雪上加霜。福西再次公開呼籲民眾接種新冠疫苗及第3針，並警告民眾出遊會增加感染風險。

英國Omicron變種確診破1.2萬 未排除聖誕後收緊防疫 【下一頁】

福西（Anthony Fauci）周日（19日）接受美國傳媒訪問時表示，Omicron傳播能力迅速，並在全球肆虐，個別地區於數日之內，Omicron確診個案已增加一倍，反映Omicron將成為主流病毒。

福西續指，隨著步入冬季及Omicron變種肆虐，美國在未來數周及幾個月需專注應對Omicron變種威脅，將會渡過艱難的冬天。而部分地區、特別是新冠疫苗接種率較低的地區，醫療系統會面臨巨大壓力。福西稱，民眾在聖誕節及新年假期出遊，即使已接種新冠疫苗，人群聚集亦會增加感染風險。

輝瑞：新冠疫情可能延至2024年 2至4歲疫苗測試遜預期 【下一頁】

福西於訪問再次公開敦促民眾盡快接種新冠疫苗及第3劑，時刻保持警惕，在人群聚集的室內環境時要佩戴口罩。

眾多Omicron變種確診個案屬「突破性感染」，其中佛羅里達州是疫情最嚴重的州分之一。周日有報告稱，當地有3成新感染病例是已接種疫苗、但未接種第3針的民眾。紐約過去單日錄得逾2.2萬宗確診，連續3日創當地紀錄新高。

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責任編輯：郭麗明

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