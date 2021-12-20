【Google】Google Drive推新政策　用戶違規將收警告電郵、禁分享連結

為加強打擊違規內容，Google早前在其官方網誌中宣布，若用戶儲存於雲端硬碟的檔案若違反政策規定，將會收到由官方發出的警告電郵。在新規定之下，違規用戶除禁止公開分享，其分享給他人的網址連結也會被禁止查看。

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該新政策於即日起兩週內，率先向Google Workspace、G Suite Basic和Business企業版的用戶陸續實施，至於個人Google帳號用戶的實際推出時間則並未公布。

以往用戶上傳的內容如涉及違反使用政策時，用戶除了需承擔應負的責任，該檔案也會被禁止公開分享。Google表示，隨著新政策推行，將會進一步主動向用戶發送警告電郵，同時在該違規的檔案上，標註禁止公開分享的提示，並且禁止該網址連結的使用功能。

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據官網說明，上傳的檔案內容涉及違規情形，包括垃圾訊息、惡意軟件及詐騙、仇恨言論、恐怖主義相關內容、騷擾、欺凌和威脅、色情內容、兒童剝削相關內容、假冒他人、私人和機密資訊、非法活動、公開串流播放內容、侵權等內容。若涉及違規，該帳號、檔案有可能會被強制移除。

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責任編輯：廖淑瑩