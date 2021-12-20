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【周焯華受查】永利澳門證實年底前結束博彩中介合作　澳門財司累收逾460宗中介人僱員求助

股市 17:43 2021/12/20

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【周焯華受查】永利澳門：與博彩中介合作料年底前結束　現有中介貴賓廳改作中場等用途

周焯華受查後，多家澳門博彩公司調整貴賓廳業務。據澳門傳媒報道，永利澳門 （01128） 董事會副主席陳志玲表示，永利與博彩中介公司的合作將於年底前陸續結束，現有永利場內的博彩中介貴賓廳場所，將會改為中場或其他多元體驗設施，相信有利於澳門未來長遠健康發展。

她強調，永利主要業務在中場，今年中場業務收入已佔整體約75%，未來繼續主力發展中場業務，相信明年只要疫情穩定，加上旅遊等多元活動吸引多元顧客，包括市場多元及客源多元，相信生意會更好。

永利澳門今日股價靠穩，全日跌0.2%，收報5.51元，成交3450萬元。

澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬 惟初步設立三大條件，可見【下一頁】

高盛：貴賓廳業務佔比低　維持三濠賭股「買入」評級，可見【下一頁】

澳門經濟財政司司長李偉農表示，已經陸續接獲博彩企業通知，調整和中介人的合作協議，但他未有直接回應澳門博彩業邁向「無貴賓廳」方向發展，重申修改博彩法諮詢文本中已經提到完善中介人制度，未來在供求方面亦有周期，制度上會與時並進。

隔周焯華旗下太陽城停業以及個別賭廳退出賭場，李偉農表示，至周日收到「某間中介人」相關的461宗求助個案，涉及解僱賠償、勞工權益，當中有442人需再求職。

【石Sir一周前瞻】分析「北水」近10日資金流向│捕捉異動股

相關文章：【周焯華受查】澳博銀娛據報保留中介人貴賓廳、美資或全退　賭監：賭場貴賓廳員工不受賭廳停運影響（第二版）

相關文章：【周焯華受查】美高梅CFO：太陽城貴賓廳停運對業務影響不大　事件讓市場對博彩中介產生疑問

相關文章：【周焯華受查】太陽城集團：無經營貴賓廳　太陽城中介由周焯華全資擁有、復牌高開6%後曾轉跌兩成

 

港股 澳門博彩股 博彩 周焯華 澳門 永利澳門（01128）

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【ET講股通】梁耀康：下試21000？（附time code）（第二版︰加入文字內容）
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