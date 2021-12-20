【周焯華受查】永利澳門證實年底前結束博彩中介合作　澳門財司累收逾460宗中介人僱員求助

▲ 【周焯華受查】永利澳門：與博彩中介合作料年底前結束 現有中介貴賓廳改作中場等用途

周焯華受查後，多家澳門博彩公司調整貴賓廳業務。據澳門傳媒報道，永利澳門 （01128） 董事會副主席陳志玲表示，永利與博彩中介公司的合作將於年底前陸續結束，現有永利場內的博彩中介貴賓廳場所，將會改為中場或其他多元體驗設施，相信有利於澳門未來長遠健康發展。

她強調，永利主要業務在中場，今年中場業務收入已佔整體約75%，未來繼續主力發展中場業務，相信明年只要疫情穩定，加上旅遊等多元活動吸引多元顧客，包括市場多元及客源多元，相信生意會更好。

永利澳門今日股價靠穩，全日跌0.2%，收報5.51元，成交3450萬元。

澳門經濟財政司司長李偉農表示，已經陸續接獲博彩企業通知，調整和中介人的合作協議，但他未有直接回應澳門博彩業邁向「無貴賓廳」方向發展，重申修改博彩法諮詢文本中已經提到完善中介人制度，未來在供求方面亦有周期，制度上會與時並進。

隔周焯華旗下太陽城停業以及個別賭廳退出賭場，李偉農表示，至周日收到「某間中介人」相關的461宗求助個案，涉及解僱賠償、勞工權益，當中有442人需再求職。

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