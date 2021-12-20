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【冬至2021】年尾消費氣氛旺　食店午市旺場　料生意升3成

商業 12:30 2021/12/20

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有些小店雖未受冬至帶旺生意，但年尾整體生意仍錄增幅。（資料圖片）

市民在冬至期間較愛吃中菜，其他菜系的小店生意雖然未受冬至帶動，但亦留意到年底消費氣氛旺盛。有咖啡店估計本月生意較上月增加2至3成。

【冬至2021】冬至訂檯爆滿　業界：生意近兩年內最好

咖啡店生意料按月增近3成　惟港人看重折扣優惠

中環咖啡店Zenon Cafe負責人梁小姐表示，昨日（19日）生意旺，估計有機會與免費乘車所致。雖然不多人會到西餐廳慶祝冬至，但受節日氣氛影響，她相信本月生意仍較11月升2至3成。不過，梁認為港人的消費意慾平平，仍然很着重折扣優惠，平均消費約100至150元左右。

添好運午市旺場

點心專門店添好運亦指出，由於市民到酒樓慶祝冬至，攤薄晚市生意。該店創辦人麥桂培表示，雖然同樣是中菜，但由於定位不同，添好運生意並未受冬至帶動。不過，受電子消費券等因素推動，市民比以前更踴躍外出消費，午市繼續旺場。

特別是港人習慣在節日正日前後慶祝，令人流攤分至其他日子，促使近期市況更趨熱烈。而且，麥認為節日氣氛亦令港人更樂意消費。

由酒吧轉型至西餐廳的「迷城」，負責人陸先生表示，雖然到西餐廳做冬的顧客不多，但透露今年有些客人會在該餐廳包場，同時慶祝冬至及聖誕節。然而，他認為今年底市況仍然不算十分理想，雖接獲不少到會、包場的查詢，但暫時落實預約的客人不多。

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記者：葉泳珊

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