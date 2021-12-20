【冬至2021】冬至訂檯爆滿　業界：生意近兩年內最好

▲ 今年冬至酒樓訂座情況理想，有業界人士認為是近兩年來生意最好的冬至。（曾耀輝攝）

明天便是冬至，不少港人亦於剛過去的周末提前做冬。有受訪市民表示，今年將到酒樓做節，花費約2,000至3,000元。餐飲業界表示，今年冬至生意是近兩年來最好，料較去年升近50%。

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香港餐務管理協會會長楊位醒表示：「今年冬至生意是近兩年來最好，一晚可做到兩輪生意。」冬至亦帶旺上一兩個周末的生意，他估算冬至檔期生意額較去年升近50%，高達3.6億元。

帶旺其他菜系

他續指，由於去年受疫情影響，市民難以濟濟一堂做冬，故今年氣氛特別好。雖然大部分市民傳統上偏好到中式酒樓做節，但由於訂枱爆滿，不少年輕、中年顧客亦轉移至其他東南亞菜系餐廳，例如日、韓、越南菜系等。平均消費金額亦升超過1成，中式酒樓人均消費金額達400元左右。

雖然，近期食材來貨價上漲，令整體餐飲加價5%至6%，但仍然無阻市民過節氣氛。反之，疫情期間不少從業員轉行，令近期餐飲業人手短缺，要保持出品及服務質素成為最大挑戰。

中菜館：人均花500至800元

中菜館龍圖閣負責人陳強表示，冬至檔期晚市訂座率理想，正日更接近滿座。他估計生意額比去年大增超過5成，主要為6至12人以上的聚會。人均消費將約500至800元，主要選擇一些較貴價菜式如鮑魚、花膠及東星斑等。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠亦指，今年訂座情況比去年理想，人均消費約200元。不過，最近政府規定所有人士進入特定場所，包括餐廳，都必須使用「安心出行」，蘇稱有長者反映使用上有因難，亦有顧客稱同行人士因此規定而卻步，並未光顧餐廳。

火鍋亦是不少港人做冬之選。台式火鍋店寬巷子傳訊總監林柏希透露，冬至前後假日訂座率理想，接近8成。不過，冬至正日則只得一半訂座，相信與今年餐廳選擇較多有關。

他又表示，食客以6人以上的聚會為主，大多是小型家庭。人均消費亦較去年增加1成，達700至800元左右。去年疫情緊張，餐廳只開放4人一枱，亦要提早關門。對比今年，林柏希認為，雖然枱的數量不變，但平均每枱食客數量上升，因此預期整體生意額與去年同期比較好。

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記者：葉泳珊、何子澄