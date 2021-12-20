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美參議院失關鍵一票 拜登社會開支議案恐流產

環球社會熱點 12:20 2021/12/20

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美國總統拜登正大力推動通過1.75萬億美元（約13.65萬億港元）開支議案，惟關鍵人物﹑美國民主黨參議員曼欽表態反對方案，或令社會開支議案流產。曼欽認為，美國應集中精力應對新冠肺炎變種病毒挑戰。白宮發言人普薩基批評，曼欽言論違背對白宮的承諾。

拜登簽署提高債務上限法案 美國避違約危機 【下一頁】

曼欽（Joe Manchin）周日（20日）接受美國媒體訪問表示，不能支持社會開支法案。曼欽肯定拜登（Joe Biden）工作態度，指已盡一切可能方法去理解方案，但仍無法支持。曼欽表示，美國應該集中精力應對新變種病毒，因為該變種已再次影響日常生活。曼欽辦公室在訪問結束後發表聲明，重申不能支持議案。

拜登提出的議案內容包括擴大國家社會安全網、減少兒童保健醫療成本，以及加大力度應對氣候變化等。目前美國民主黨和共和黨在參議院各佔50席位，若沒有共和黨議員倒戈支持，曼欽的反對票將令議案無法通過。

拜登提名甘迺迪之女及關穎珊 分任美國駐澳洲及伯利茲大使 【下一頁】

普薩基（JenPsaki）發表聲明表示，曼欽周日言論與早前和拜登及白宮工作人員討論內容不一，做法違背承諾。普薩基透露，曼欽上周二（14日）才親身到訪白宮協商議案，雙方當時意見尚有分歧，但曼欽承諾未來數日會繼續對話達成共識。

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責任編輯：李俊儀

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