▲ 【TSLA】上月起大手減持逾千萬股 Tesla馬斯克:今年將繳納超過110億美元稅款

Tesla (美:TSLA)股價表現大勇,行政總裁馬斯克(Elon Musk)早前發起Twitter 投票,詢問粉絲應否出售手持的一成Tesla股票,最終獲網民大力支持,由馬斯克在Twitter承諾出售Tesla 至今,他已經減持近1290萬股Tesla,套現已逾120億美元。馬斯克今日再在社交平台Twitter發文指,「對於那些想知道的人,我今年將繳納超過110 億美元的稅款」(For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year)。

Tesla股價已較11月4日的收市高位1229.91美元累計回吐約25%,周五收報932.57美元。

上月馬斯克在Twitter問粉絲,「最近有很多人認為未實現獲利是一種避稅手段。自己建議出售10%的特斯拉股票。你們是否支持這項提議?」,最終約近6成網民支持。其後馬斯克多次減持Tesla 套現,同日再行使購股權買入相若數目的Tesla。

