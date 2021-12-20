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【TSLA】上月起大手減持逾千萬股　Tesla馬斯克：今年將繳納超過110億美元稅款

股市 11:38 2021/12/20

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【TSLA】上月起大手減持逾千萬股　Tesla馬斯克：今年將繳納超過110億美元稅款

Tesla （美：TSLA）股價表現大勇，行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前發起Twitter 投票，詢問粉絲應否出售手持的一成Tesla股票，最終獲網民大力支持，由馬斯克在Twitter承諾出售Tesla 至今，他已經減持近1290萬股Tesla，套現已逾120億美元。馬斯克今日再在社交平台Twitter發文指，「對於那些想知道的人，我今年將繳納超過110 億美元的稅款」（For those wondering， I will pay over $11 billion in taxes this year）。

Tesla股價已較11月4日的收市高位1229.91美元累計回吐約25%，周五收報932.57美元。

上月馬斯克在Twitter問粉絲，「最近有很多人認為未實現獲利是一種避稅手段。自己建議出售10%的特斯拉股票。你們是否支持這項提議？」，最終約近6成網民支持。其後馬斯克多次減持Tesla 套現，同日再行使購股權買入相若數目的Tesla。

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 減持 Twitter 馬斯克

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