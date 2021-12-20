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Tesla馬斯克稱 今年會交超過858億稅

環球社會熱點 11:25 2021/12/20

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電動車廠Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）近期接連出售Tesla股份套現，以實現其出售10% Tesla持股的目標。馬斯克於社交平台Twitter宣布，他今年會交稅超過110億美元（約858億港元）。

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馬斯克早前獲選《時代》雜誌年度風雲人物，但被美國民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）批評他無交稅。馬斯克隨即反擊沃倫，指他今年繳交的稅款將超過史上任何一個美國人。

瀏覽馬斯克宣布交稅詳情及網民反應

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馬斯克在過去數周出售價值近140億美元（約1,092億港元）的Tesla持股。他周日（19日）在Twitter上表示：「話畀想知嘅人聽，我今年會交超過110億稅。」（For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year.）

有網民留言詢問馬斯克，110億美元佔其總收入的百分比。也有網民要求馬斯克提交納稅申請表後公開報稅識別號碼，讓公眾可核實他到底有無交110億美元的稅。

責任編輯：鄭錦玲

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