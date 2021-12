Tesla馬斯克稱 今年會交超過858億稅

電動車廠Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)近期接連出售Tesla股份套現,以實現其出售10% Tesla持股的目標。馬斯克於社交平台Twitter宣布,他今年會交稅超過110億美元(約858億港元)。

馬斯克早前獲選《時代》雜誌年度風雲人物,但被美國民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)批評他無交稅。馬斯克隨即反擊沃倫,指他今年繳交的稅款將超過史上任何一個美國人。

馬斯克在過去數周出售價值近140億美元(約1,092億港元)的Tesla持股。他周日(19日)在Twitter上表示:「話畀想知嘅人聽,我今年會交超過110億稅。」(For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year.)

有網民留言詢問馬斯克,110億美元佔其總收入的百分比。也有網民要求馬斯克提交納稅申請表後公開報稅識別號碼,讓公眾可核實他到底有無交110億美元的稅。

責任編輯:鄭錦玲