【TikTok】擴大事業版圖　TikTok推出「網紅美食外送」服務

▲ TikTok Kitchen採用網上虛擬餐廳的形式，僅提供網上訂購，預計在明年3月率先在美國地區推行。（Virtual Dining Concepts）

主打短影片的TikTok計劃進軍餐飲業！據《彭博》報道，其將於明年第一季在美國推出線上餐飲訂購服務。TikTok會從最受歡迎的網紅美食創作直播影片中，選出多道高人氣的菜式，再交由餐飲公司及外送平台負責製作及運送，而新服務有望為網紅開拓新收入來源。

【太空旅行】在太空也可以叫賣Uber Eats首次將外送範圍擴展至太空？

主打「網紅美食」的TikTok Kitchen，採用網上虛擬餐廳的形式，僅提供網上訂購，預計在明年3月率先在美國地區推行。報道指，服務初期會推出300個外送服務據點，年底前將逐步擴大到超過1000個以上據點，而餐點將由Virtual Dining Concepts 負責製作、Grubhub則負責外送。TikTok Kitchen的網上外送菜單，將於每季更新一次。

【TikTok】TikTok於本年第2季度刪逾8150萬個影片 包含色情暴力、錯誤疫情信息

目前提供線上訂購的熱門人氣菜式如烤羊芝士意粉、粉碎漢堡（Smash Bugge）等。其中，烤羊芝士意粉是TikTok眾多美食影片之中，今年在Google搜尋量最多的菜式。TikTok又指，TikTok Kitchen所獲的利潤將會回饋至創造該菜式的網紅，但未有透露估計收入及利潤目標

TikTok向《Tech Crunch》表示，推出新服務主要是為用戶提供從線上到線下的活動體驗，並非為長期營運的業務。至於該服務將維持多久，以及訂購過程的相關細節，TikTok則未有進一步說明。

【Instagram】對抗TikTok Instagram推字幕轉語音、聲音特效功能

責任編輯：廖淑瑩