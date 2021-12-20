▲ 【名家看法】大摩對中港股市前景較業界悲觀 郭強盛親解兩大關鍵

中國貨幣政策料趨向寬鬆，市場普遍預期有助中資股2022年表現。摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）接受本報專訪時表示，今次中國的經濟周期與昔日不同，當中有兩大關鍵，因此即使大摩看好A股明年表現，但企業盈利前景仍具挑戰。

大摩預期，明年上半年中國經濟料持續疲弱，全年經濟增長料介乎5%至5.5%。郭強盛稱，中國與歐美的經濟增長差距收窄為至少20年來最大，所以中國結構性經濟放緩及盈利放慢，將拖累中資股企業前景。

中國採取「清零」 礙消費市場復甦

郭強盛表示，內地現經濟周期與昔日不同的另一個關鍵是疫情，中國採取「清零」政策，成功令病毒感染率及住院比率維持在低水平，但這同時意味中國在防疫政策上相當倚賴「封關」，因此中國消費市場的復甦力度，將不如歐美國家般巨大。

大摩預期，恒指2022年及2023年盈利分別增長10%及11%，均較市場平均預測低3個百分點；MSCI中國指數2022年盈利預測，較市場平均低4個百分點，2023年盈利預測亦低6個百分點。

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