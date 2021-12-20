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【iPhoneSE3】蘋果據報將試產iPhone SE3　明年初發布、傳聞配備一覽

Hot Talk 11:08 2021/12/20

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【iPhoneSE3】蘋果據報最快將試產iPhone SE3，並於明年初發布，據報外觀與現款iPhone SE無大分別。

內地傳媒引述供應鏈消息稱，蘋果（Apple，美：AAPL）即將試產iPhone SE3，預計蘋果最快明年初發布新一代廉價版iPhone SE。iPhone SE3傳聞在大小尺吋和外觀設計沒有大改，繼續配備4.7英寸的Retina HD螢屏，也配有實體指紋Home鍵，背面仍舊保留12MP單鏡頭設計，但會更換傳感器提升拍照效果。

iPhone SE3據報將使用iPhone 13同代的A15處理器，但性能會稍弱，擁有外掛X60M 5G基帶芯片，而RAM內存容量可能由現款的3GB增至4GB。

摩通分析師早前預料，iPhone SE3有利蘋果爭取全球大約14億中低端Android 手機用戶，並令約3億舊款iPhone 用戶更換新機，預料5G版iPhone SE3初始定價範圍可能在269美元到399美元（2100至3113港元）。

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美股 Apple iPhone 13 iPhone 蘋果（Apple，美：AAPL）

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