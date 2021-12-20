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約翰遜再被爆於官邸花園飲酒聚會 首相府：工作會議

環球社會熱點 11:01 2021/12/20

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英國首相約翰遜近日接連面對政治危機。英媒刊登一張照片，指控英國去年實施嚴格防疫措施期間，約翰遜於首相府花園偕同妻子及幕僚於首相府花園飲酒聚會。外界質疑約翰遜帶頭違反防疫措施，但首相府回應指上述僅屬工作會議。

【英國疫情】Omicron變種確診破1.2萬 未排除聖誕後收緊防疫 【下一頁】

英媒《衛報》周日（19日）刊登出一張照片，聲稱涉事照片攝於去年5月15日、仍實施防疫措施期間。

約翰遜（Boris Johnson）與妻子西蒙茲（Carrie Johnson）及多達17名幕僚，被拍到坐在唐寧街10號花園交談，而現場提供了芝士、酒及薄餅。他們一群人聚集在露台及草坪位置，既沒有戴口罩，也明顯沒有保持社交距離。

但根據當時的防疫限制，只容許兩人進行非家庭社交聚會。他們只可在戶外見面，及保持最少2米社交距離。至於在工作場所，當局建議只有在絕對必要情況下才應舉行面對面工作會議。

而時任衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）當日下午卻召開記者會，敦促民眾遵守規定，不要趁周末的好天氣舉辦聚會。

【Omicron變種】德國禁英旅客入境 返國需隔離兩周 【下一頁】

《衛報》上周的報道指，約翰遜當日與幕僚聚會約15分鐘，並向幕僚表示他們應該為擊退新冠病毒飲杯。

首相府發言人面對外界質疑約翰遜違反防疫措施，堅稱首相府職員當時下午及晚上都是留在花園工作，而非舉行聚會。

工黨副黨魁韋雅蘭 （Angela Rayner）形容這張相如同摑了英國民眾一巴掌（a slap in the face of the British public）。她表示當其他人遵守防疫措施時，約翰遜卻在首相府飲酒聚會。

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責任編輯：鄭錦玲

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