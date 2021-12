約翰遜再被爆於官邸花園飲酒聚會 首相府：工作會議

英國首相約翰遜近日接連面對政治危機。英媒刊登一張照片,指控英國去年實施嚴格防疫措施期間,約翰遜於首相府花園偕同妻子及幕僚於首相府花園飲酒聚會。外界質疑約翰遜帶頭違反防疫措施,但首相府回應指上述僅屬工作會議。

英媒《衛報》周日(19日)刊登出一張照片,聲稱涉事照片攝於去年5月15日、仍實施防疫措施期間。

約翰遜(Boris Johnson)與妻子西蒙茲(Carrie Johnson)及多達17名幕僚,被拍到坐在唐寧街10號花園交談,而現場提供了芝士、酒及薄餅。他們一群人聚集在露台及草坪位置,既沒有戴口罩,也明顯沒有保持社交距離。

但根據當時的防疫限制,只容許兩人進行非家庭社交聚會。他們只可在戶外見面,及保持最少2米社交距離。至於在工作場所,當局建議只有在絕對必要情況下才應舉行面對面工作會議。

而時任衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)當日下午卻召開記者會,敦促民眾遵守規定,不要趁周末的好天氣舉辦聚會。

《衛報》上周的報道指,約翰遜當日與幕僚聚會約15分鐘,並向幕僚表示他們應該為擊退新冠病毒飲杯。

首相府發言人面對外界質疑約翰遜違反防疫措施,堅稱首相府職員當時下午及晚上都是留在花園工作,而非舉行聚會。

工黨副黨魁韋雅蘭 (Angela Rayner)形容這張相如同摑了英國民眾一巴掌(a slap in the face of the British public)。她表示當其他人遵守防疫措施時,約翰遜卻在首相府飲酒聚會。

