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【中國經濟】1年期LPR下調5個基點至3.8%　20個月以來首次下調　內銀股變動不大

股市 10:53 2021/12/20

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人行年內兩度全面降準後，再下調中國貸款市場報價利率（LPR） ，為20個月以來首次下調，符合市場預期。人行網站公布，12月份1年期LPR為3.8%，較上月下調5個基點，這是LPR利率自去年4月以來首次下調，5年期LPR則維持不變。

內銀股今日個別發展，農行 （01288） 升逾1%、中行 （03988） 升0.4%、工行 （01398） 升0.2%、建行 （00939） 跌0.2%、郵儲行 （01658） 跌0.8%。

*重溫《ET開市直擊》話你知人民銀行再下調中國貸款市場報價利率（LPR）怎解讀？*【按此速睇- 附Time code】

國金證券最新研報指出， 經濟需求收縮下，降實體融資成本，激發是市場主體活力和需求，是金融「穩增長」的重要途徑。近期人行也在多個場合強調，要促進企業綜合融資成本穩中有降，連續兩次降準等也積累了一定成本下降動能。1年LPR下降、5年LPR不變，符合地產調控、政策調結構的需要。LPR下調或只是開始，持續降低實體融資成本，才能更好激發實體活力。

相關文章：【中國經濟】瑞銀汪濤：內地釋放清晰寬鬆訊號　未來還可能額外降準

【人行降準】人行：12月15日全面降準0.5百分點　料釋放1.2萬億元人民幣長期資金

中國 金融 經濟 降準 LPR 中國人民銀行

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