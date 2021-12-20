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【英國疫情】Omicron變種確診破1.2萬 未排除聖誕後收緊防疫

環球社會熱點 10:44 2021/12/20

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自發現新冠肺炎Omicron變種病毒後，英國疫情持續嚴峻。英國政府周日（19日）公布最新確診數字，確診Omicron變種人數再創新高，但全英國的新增個案有所回落。同日，政府指單日已經接種超過90萬劑第3針。

【Omicron變種】德國禁英旅客入境 返國需隔離兩周 【下一頁】

英國周日公布新增82,886人確診，數目較日前有所減少，與上周同日相比，數目仍是明顯上升。同時，確診Omicron變種人數卻突破新高，達12,133人，累計共逾3.7萬人確診感染Omicron變種。

新冠死亡個案亦有下跌，新增45人死亡。英國過去一周的新冠死亡率較前一周減少6.5%，但確診及入院重症比率則是上升51及8.1%。暫時共7,611名新冠患者留院，當中875人需要使用呼吸機。

【英國疫情】再增逾9萬確診 過萬宗屬Omicron變種 【下一頁】

衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，實際感染Omicron變種的人數可能比現時高更多，因為未能檢測所有民眾及測試結果有延後。賈偉德周日受訪時表明，未排除在聖誕節後實施更嚴格防疫手段，強調政府按需要行動。

同日，英國政府宣布，上周六（18日）共有超過90萬人接種第3針疫苗，接種首劑及次劑的民眾亦有合共逾8萬。

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責任編輯：吳漢培

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