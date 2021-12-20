【內房撲水】融創中國據報再售3項目集資近27億人幣　近兩個半月募集逾200億人幣資金　股價插水逾16%

▲ 【內房撲水】融創中國據報再售3項目集資近27億人幣 近兩個半月募集逾200億人幣資金

內地媒體報道，融創中國 （01918） 近日成功出售上海虹橋商務區寫字樓、杭州核心地段酒店及寫字樓等三個項目，預計交易總價在26.8億元（人民幣，下同）。報道引述接近交易的人士稱，下半年內房行業市場遇冷、房企整體資金緊繃的背景下，融資是次交易的對價相對合理，料可補充融創的現金流。

融創中國曾低見10.4元，現跌16.2%，報10.68元，創2017年7月以來新低。

【石Sir一周前瞻】分析「北水」近10日資金流向│捕捉異動股

除上述3個項目出售，融創早前將杭州兩項目股權轉讓給合作方濱江，回籠資金16.73億元；配售股票融資60.8億元；兩次出售貝殼股票回籠資金68.9億元。若計及融創董事會主席孫宏斌對公司約4.5億美元的無息借款，以及將物管業務轉讓給融創服務，總值約18億元，意味融創近兩個月來通過項目處置、資本運作等方式，回籠資金規模超過200億元。

更多【內房危機】消息

相關文章：【內房危機】人行、銀保監據報鼓勵銀行等金融機構支持房企資產併購 加強債券融資力度

相關文章：【內房危機】新力控股：已逾期境內貸款近64億人幣 安永辭任核數師

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市場形勢，做好開市準備*【按此速睇－附Time code】