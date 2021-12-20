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【內房危機】人行、銀保監據報鼓勵銀行等金融機構支持房企資產併購　加強債券融資力度

宏觀解讀 10:26 2021/12/20

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【內房危機】人行、銀保監據報鼓勵銀行等金融機構支持房企資產併購　加強債券融資力度

今年不乏內房因資金鏈出現問題，須要賣產套現。官媒《上海證券報》指，人民銀行與銀保監會近日聯合出台通知，鼓勵銀行業金融機構做好重點內房地產企業風險處置項目併購的金融支持和服務，重點支持優質的房地產企業兼併收購一些出現風險和經營困難的大型房地產企業的優質項目。

報道指，通知主要圍繞六方面內容展開，包括：有序開展併購貸款業務、加大債券融資支持力度、積極提供併購融資顧問服務、提高併購服務效率、做好風險管理，以及建立報告製度和宣傳機制。

支持民企、國企和央企收購內房優質項目

今次通明關注資產併購，而非股權，報道引述消息人士指，兼併收購的主體是優質房地產企業，包括大型民營、國企和央企等；被兼併收購的對象為優質項目，而非企業股權；通過兼併收購房地產項目，可以促使一些經營不善，且尚未瀕臨破產的優質房地產企業「瘦身」、防範化解風險。

近月內房融資困難，而上述通知要求，加大債券融資支持力度，支持優質房地產企業在銀行間市場註冊發行債務融資工具，募集資金用於重點房地產企業風險處置項目的兼併收購。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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