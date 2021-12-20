【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股再低逾1%　夜期升幅收窄（不斷更新）

中概股下挫，阿里巴巴 （09988） 美股較港收市價低1.2%，折合約113.1港元。夜期由一度升過百點，升幅收窄至4點。Tesla（美：TSLA）曾跌穿900美元，概念股小鵬汽車 （09868） 美股較港低近2%；理想汽車 （02015） 美股較港低近1%。

ADR走勢（截至晚上10時53分）

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 45.43 -0.2% 美團ADR 217.89 -0.6% 騰訊ADR 429.79 -0.0% 小米ADR 17.32 -1.7% 阿里巴巴美股 113.12 -1.2%

港股創新低，但北水愈跌愈買。北水全日吸資38.1億元，連續第19日淨流入港股。騰訊 （00700） 、中海油 （00883） 及融創 （01918） 分別吸資14.9億、2.7億及2.6億元；藥明生物 （02269） 錄4.4億元淨流出。夜期升62點。

北水走勢

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港股跌逾400點，失守24000點。恒生指數開報23079點，跌112點，其後走勢反覆向下，尾市跌幅曾擴大至逾500點，低見22665點。恒生指數收報22744點，跌447點，失守23000點，成交1247.8億元。恒生科技指數跌3.2%，報5498點。美團 （03690） 跌近3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；內房股挫，融創 （01918） 跌逾17%；佳兆業 （01638） 跌逾14%；恒大 （03333） 跌近一成。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：53】夜期升4點

【20：20】夜期升78點

【16：10】恒生指數收報22744點，跌447點，失守23000點，成交1247.8億元。恒生科技指數跌3.2%，報5498點。美團 （03690） 跌近3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；內房股挫，融創 （01918） 跌逾17%；佳兆業 （01638） 跌逾14%；恒大 （03333） 跌近一成。

【16：00】恒生指數U盤前跌438點，報22754點。

【15：49】【中植系】民營金融巨頭「中植系」掌航人解直錕上周六因心臟病離世 中植系A股港股插水

【15：35】【恒大3333】恒大再跌一成創歷史新低 恒大兩幅成都地被收回、此前標普下調恒大評級至「選擇性違約」

【15：27】恒生指數最新跌逾500點，美團 （03690） 跌近4%；內房股挫，融創 （01918） 跌近17%，世茂 （00813） 跌近9%；恒大 （03333） 跌逾8%創新低。

【15：18】港股尾市跌約450點，報22743點；科指跌3.2%，報5497點。

【15：00】內地股市下跌，上證全日跌1.1%；深證跌2%；創業板指跌3%。

【14：41】信義玻璃 （00868） 午後跌9%，低見17.1元。

【14：33】港股一度跌近500點，低見22693點，最新報22727點，跌465點。

【14：32】稻草熊娛樂 （02125） 升幅擴大至近八成，高見4.68元，成交3442萬元。

【14：31】【恒大3333】恒大再跌7.4%創歷史新低 此前標普下調恒大評級至「選擇性違約」、並應恒大要求撤銷評級

【14：25】美團 （03690） 跌幅擴大至逾3%，低見218元；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌1%。

【14：21】融創 （01918） 跌幅擴大至17%，破底低見10.52元；世茂 （00813） 挫一成，破底低見4.89元；佳兆業 （01638） 跌逾14%，破底低見0.78元；恒大 （03333） 跌8%，低見1.48元創新低。另外，碧桂園 （02007） 跌逾5%；雅居樂 （03383） 跌近3%，破底低見3.95元。

【14：19】港股午後跌近450點，報22748點，跌444點；科指跌2.7%，報5528點。

【13：51】稻草熊娛樂 （02125） 逆市升逾四成，高見3.78元，成交2190萬元。

【13：34】常滿 （08523） 破底低見0.189元，乾升1.2倍，報0.485元，僅涉2宗成交或3370元。

【13：19】融創 （01918） 跌逾8%，破底低見11.6元；世茂 （00813） 跌逾7%，破底低見5.05元；恒大 （03333） 跌近半成。碧桂園 （02007） 跌近3%；雅居樂 （03383） 跌近2%；中海外 （00688） 跌0.8%；潤地 （01109） 跌逾1%。

【13：17】大市午後低位反彈百點，跌幅收窄至約245點，報22946點；科指跌1.8%，報5580點。

【13：13】阿里巴巴 （09988） 逆市升0.2%；騰訊 （00700） 跌1%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌逾2%。

【13：06】佳兆業 （01638） 午後跌15%，破底低見0.78元，成交3572萬元。

【13：00】港股午後初段跌約350點，報22840點；科指跌2.5%，報5541點。

【12：01】恒生指數半日跌334點，報22858點，跌穿23000點，成交636億元。恒生科技指數創新低，半日跌2.4%，報5543點。四大內銀普遍逆市靠穩，信義玻璃 （00868） 跌逾7%；藥明生物 （02269） 跌逾5%；華置 （00127） 跌近三成。

【11：46】恒指中午收市前跌約290點，報22902點。

【11：32】內地股市半日下跌，上證半日跌0.8%；深證跌1.4%；創業板指跌2.1%。

【11：28】【異動股】中基長壽科學曾插63% 遭聯交所質疑無足夠業務、或於12月30停牌

【11：28】【和黃醫藥13】和黃醫藥獲富時納入多項指數 曾逆市升逾3%

【11：25】恒指跌逾300點，報22880點，跌311點；科指跌2%，報5567點創新低。

【11：16】大市下跌，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 升逾2%，破頂高見5.99元。

【10：59】【名家看法】冠軍分析師大摩郭強盛：科網股未來盈利前景未明朗 倉位調整仍未完

【10：58】恒指跌近300點，報22904點，跌288點。

【10：54】【中國經濟】1年期LPR下調5個基點至3.8% 20個月以來首次下調 內銀股變動不大

【10：47】和黃醫藥 （00013） 獲納入多項富時羅素指數，股價逆市升逾1%，高見58.6元。

【10：45】恒指最新跌約225點，報22966點；科指跌1.4%，報5596點。

【10：42】東岳 （00189） 跌逾8%，低見11.56元。

【10：39】【內房危機】惠譽降富力地產長期外幣發行人違約評級至「C」 富力現跌8.6%

【10：35】【內房撲水】融創中國據報再售3項目集資近27億人幣 近兩個半月募集逾200億人幣資金

【10：33】Tesla概念股下跌，贛鋒鋰業 （01772） 跌逾8%，低見116.6元；比亞迪 （01211） 跌逾3%，低見254.2元。

【10：30】【內房危機】人行、銀保監據報鼓勵銀行等金融機構支持房企資產併購 加強債券融資力度

【10：28】大市曾略穿23000點，低見22998點，最新報23003點，跌188點。

【10：25】中金科技服務 （08295） 公布，最終實益擁有人解直錕因病逝世，目前，集團經營活動保持穩定並正常進行。中金科技服務股價跌逾64%，低見0.26元。

【10：19】濠賭股個別發展，銀娛 （00027） 升0.4%；金沙 （01928） 升逾1%。另外，永利 （01128） 破底後轉升近2%；美高梅 （02282） 破底後升逾1%；澳博 （00880） 跌0.4%破底；新濠 （00200） 破底跌逾1%。

【10：17】中基長壽科學 （00767） 上周五收到聯交所函件，當中表示本公司未能維持上市規則所要求之足夠業務運作以保證其股份可繼續上市。中基長壽科學股價瀉逾53%，破底低見0.086元，成交680萬元。

【10：11】電力股下跌，潤電 （00836） 跌逾半成，低見25.05元；中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 跌逾3%。

【10：10】火幣科技 （01611） 逆市升近13%，高見9.5元。幣科技公布，自上周六（18日），包括首席安全官吳樹鵬及張麗將獲委任為執行董事，董事長李林將辭任首席執行官一職，而吳樹鵬將獲委任為首席執行官。

【09：57】協鑫新能源 （00451） 升近6%；保利協鑫 （03800） 跌逾4%。協鑫新能源與保利協鑫宣布簽署天然氣長期採購框架協議。

【保利協鑫3800】協鑫新能源與保利協鑫訂立5萬億立方米天然氣採購協議 冀拓藍氫發展優勢

【09：54】友邦 （01299） 跌1%，破底低見78.5元。

【09：51】康希諾生物 （06185） 逆市升逾9%，高見195.6元。

【09：46】ATM逆市向好，其中阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升近0.1%。

【09：43】絲路物流 （00988） 逆市再升四成，股價高見0.325元。

【09：42】滙豐 （00005） 股價回吐近2%，低見45.4元。

【09：38】港股開市後初段曾低見23010點，二萬三暫見支持，恒指最新跌約85點，報23106點。

【09：34】莊園牧場 （01533） 逆市升逾15%，破頂高見10.94元。莊園牧場公布，董事會已決議批准透過自願性要約方式回購全部已發行H股的初步計劃，並授權董事開展相關籌劃及前期準備工作。

【09：29】中國稀土 （00769） 公布，與於上海上市的中國北方稀土集團訂立戰略合作框架協議，股價逆市升逾9%。

【09：28】安踏 （02020） 跌逾3%，安踏表示，為慶祝集團成立30周年，擬派發特別中期股息每股30仙。

【安踏體育2020】安踏擬派特別息30仙 慶祝成立30周年

【09：26】光正教育 （06068） 年度虧損約21.2億元人民幣），相對去年度盈利約5.1億元人民幣，派特別股息每股10.6分人民幣（12.8港仙）。光正教育復牌跌47.6%，開報0.77元破底。

【09：21】恒生指數開報23079點，跌112點。恒生科技指數跌0.6%，報5644點。阿里巴巴 （09988） 逆市升1%；華置 （00127） 挫31%；佳兆業 （01638） 跌逾7%破底。

【阿里巴巴9988】阿里港註冊股份 勢超50% 大戶持倉落戶滙豐

【華置私有化】華人置業私有化計劃遭否決 「Ken Sir」呂宇健揚言將趁低位大力增持

【09：13】期指開報23114點，跌28點或0.1%。

【08：52】恒指黑期跌約120點，報23086點，道指期貨跌138點，報35227點。

【08：25】【內房危機】佳兆業優先票據未償還本金額約117.8億美元 商討制定全面債務重組計劃、股份今日復牌

【07：49】【新股IPO】商湯00020正式重啟招股 已要求將美國投資者排除認購

【07：45】港股ADR收報23139點，跌53點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.72元，較港收市價低0.68元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報438.82元，較港收市價高0.82元或0.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.09元，較港收市價高2.09元或1.8%。

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【07：30】聯儲局收緊貨幣政策，及Omicron變種病毒的憂慮繼續困擾市場，投資者憂慮經濟復甦 ； 美股上周五道指曾瀉613點，之後跌幅收窄，收市跌532點，報35365點；標指跌48點，報4620點；納指跌10點，報15169點。

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【開市9點半】華置私有化失敗今復牌 富瑞：阿里巴巴增長動力多、目標價287元

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責任編輯︰梁浩碩