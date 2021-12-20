【港股市況】恒生指數低開112點　阿里巴巴逆市升1%、華置挫31%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

道指上周五跌532點，港股今早低開百點，下試23000點支持。恒生指數開報23079點，跌112點。恒生科技指數跌0.6%，報5644點。阿里巴巴 （09988） 逆市升1%；華置 （00127） 挫31%；佳兆業 （01638） 跌逾7%破底。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：29】中國稀土 （00769） 公布，與於上海上市的中國北方稀土集團訂立戰略合作框架協議，股價逆市升逾9%。

【09：28】安踏 （02020） 跌逾3%，安踏表示，為慶祝集團成立30周年，擬派發特別中期股息每股30仙。

【安踏體育2020】安踏擬派特別息30仙 慶祝成立30周年

【09：26】光正教育 （06068） 年度虧損約21.2億元人民幣），相對去年度盈利約5.1億元人民幣，派特別股息每股10.6分人民幣（12.8港仙）。光正教育復牌跌47.6%，開報0.77元破底。

【09：21】恒生指數開報23079點，跌112點。恒生科技指數跌0.6%，報5644點。阿里巴巴 （09988） 逆市升1%；華置 （00127） 挫31%；佳兆業 （01638） 跌逾7%破底。

【阿里巴巴9988】阿里港註冊股份 勢超50% 大戶持倉落戶滙豐

【華置私有化】華人置業私有化計劃遭否決 「Ken Sir」呂宇健揚言將趁低位大力增持

【09：13】期指開報23114點，跌28點或0.1%。

【08：52】恒指黑期跌約120點，報23086點，道指期貨跌138點，報35227點。

【08：25】【內房危機】佳兆業優先票據未償還本金額約117.8億美元 商討制定全面債務重組計劃、股份今日復牌

【07：49】【新股IPO】商湯00020正式重啟招股 已要求將美國投資者排除認購

【07：45】港股ADR收報23139點，跌53點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.72元，較港收市價低0.68元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報438.82元，較港收市價高0.82元或0.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.09元，較港收市價高2.09元或1.8%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】聯儲局收緊貨幣政策，及Omicron變種病毒的憂慮繼續困擾市場，投資者憂慮經濟復甦 ； 美股上周五道指曾瀉613點，之後跌幅收窄，收市跌532點，報35365點；標指跌48點，報4620點；納指跌10點，報15169點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】華置私有化失敗今復牌 富瑞：阿里巴巴增長動力多、目標價287元

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責任編輯︰梁浩碩