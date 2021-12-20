【內房危機】佳兆業4筆優先票據未如期還息還本　涉本金額約117.8億美元、復牌跌幅擴大至12%

▲ 【內房危機】佳兆業優先票據未償還本金額約117.8億美元 商討制定全面債務重組計劃、股份今日復牌

佳兆業 （01638） 公布，多項公司優先票據未能還款或還息，未償還本金額約為117.8億美元。佳兆業表示，一直與其優先票據持有人的代表商討，就尚未支付的優先票據制定全面債務重組計劃，至今未接獲佳兆業優先票據的持有人通知要求加快行動。

佳兆業今日復牌低開7.6%，最新跌幅擴大至12%，報0.81元。

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佳兆業通報4筆美元債券 到期未付息、付本

佳兆業表示，本金總額為4億美元的2021年到期6.5%優先票據已於12月7日到期，連同金額為1292.8萬美元的應計利息已到期應付。公司並無於該日支付有關款項。

2023年到期11.95%優先票據項下金額為2987.5萬美元的利息已於11月12日到期應付。公司有30天寬限期支付利息，寬限期已屆滿而並無于屆滿前支付有關款項。

2025年到期11.7%優先票據項下金額為5850.1萬美元的利息已於11月11日到期應付。公司有30天寬限期支付利息，寬限期已屆滿而並無於屆滿前支付有關款項。

佳兆業表示，上述有關未就優先票據的付款情況可能導致公司債權人要求加快還款。

另外，2026年到期11.65%優先票據項下金額為1747.5萬美元的利息於12月1日到期應付。公司並無於該日支付有關款項，公司有30天寬限期支付利息。

佳兆業委任華利安諾基（中國）作為其財務顧問，以評估集團的資本結構、衡量集團的流動性並探討一切可行的解決方案，以盡快緩解當前的流動性問題。

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責任編輯︰梁浩碩