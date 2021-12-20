【新股IPO】商湯00020重啟招股、入場費不變　基石投資者換人、已要求排除美資認購

▲ 【新股IPO】商湯00020正式重啟招股 已要求將美國投資者排除認購

商湯 （00020） 公布正式重啟招股。商湯由今日（20日）至23日招股，發行規模、募資金額及定價範圍維持不變。商湯計劃發行15億股，一成作公開發售，招股價範圍介乎3.85港元至3.99港元，籌資約59.9億元，一手入場費4030.21元。商湯預期將於12月30日掛牌。

商湯在補充文件指，美國財政部根於12月10日將商湯集團列為中國軍工複合體企業（CMIC）。文件指，由於商湯集團有限公司（為在NS-CMIC名單上特別指定的法律實體）為公司的全資附屬公司，且其本身並無任何發行在外的公開交易證券，因此並無公開額外資料交易證券會被視為商湯集團有限公司該不存在證券的衍生證券或旨在為此類證券提供投資敞口。因此，將商湯集團有限公司列入NS-CMIC名單並不限制任何美國人士購買商湯集團在全球發售的B類股份，或現有的美國股東繼續擁有公司股份。

然而，由於相關美國規例不停轉變及發展的特質，已要求將美國投資者排除在認購全球發售的發售股份（包括香港公開發售提呈發售的發售股份）之外。然而，商湯集團有限公司被指定為CMIC可能會對B類股份整體投資者的利益造成負面影響，從而對B類股份的流動性及市價造成不利影響。

招股章程所載的基石投資者名單出現變動，已訂立若干新基石投資協議及原基石投資協議的若干修訂協議，基石投資者已同意，在若干條件的規限下，按發售價認購總金額約5.12億美元（約39.9億港元）可認購的相關數目的發售股份。

基石投資者包括混合所有制改革基金、徐匯資本、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金、上汽香港、國泰君安證券投資、香港科技園創投基金、希瑪及泰州文旅。

另外，根據香港包銷協議的修訂協議，國泰君安證券（香港）有限公司及交銀國際證券有限公司不再擔任聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商。除上述變動外，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商的組成維持不變。

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責任編輯︰梁浩碩