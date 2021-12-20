【ET財經早點1分鐘】恒指夜期回穩觀望內地LPR貸款利率 安踏派特別息、騰訊周四研派中期息

市場雖然上周五傳出限制內地投資者離岸交易，但市場即市已回復冷靜。恒指夜期收市倒升86點，富途證券倒升百分之五；老虎證券亦升百分之二。

內地今日公布LPR貸款市場報價利率，官媒指出，市場憧憬隨着年內降準第二次，下調LPR動能加大，促進融資成本穩中有降。

安踏派特別息 騰訊周四研派中期息

藍籌股安踏宣布計劃派發特別息，安踏 （02020） 表示，為慶祝集團成立30周年，考慮到集團現金盈餘充足自由現金流穩定，擬派發特別中期股息每股30仙。

另外，騰訊 （00700） 周四亦將審議派發中期股息。

蔚來推新電動車ET5 將擴大進軍歐洲

蔚來發布第二款智能電動房車ET5補貼前售價32.8萬人民幣起，蔚來CEO李斌認為，ET5是一個關鍵產品。因為蔚來過去一直專注於運動型多用途車，蔚來一直在期待一款價格更合適、消費群體更大的車型，並計畫明年進入德國、荷蘭、丹麥和瑞典等市場。

蔚來被指因供應鏈問題，推遲了回港上市。李斌指出，作為一家在美國上市的中國公司，投資者對此表達了擔憂，尤其是在發生滴滴事情之後。他希望政治問題不會對一家公司的成長，產生很大影響。