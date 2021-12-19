【新股IPO】據報商湯基石投資者名單有變　換入香港科學園及國泰君安等

▲ 有傳商湯會重新招股，部份之前名單上的基石投資者退出，換入新的基石投資者。

商湯集團 （新上市編號：00020） 因遭美國政府列入黑名單而延遲全球發售及上市，日前有傳商湯擬於12月20日重啟赴港IPO計劃，並指基石投資者名單維持有9家，認購規模由4.5億美元增至約5億美元。據報部份之前名單上的基石投資者退出，換入新的基石投資者。

外電引述消息人士指，目前9間投資商湯的基石投資者包括國泰君安證券、上海徐匯資本投資及香港科學園等。消息又指，中國國有企業混合所有制改革基金承諾投入2億美元，依然是最大的基石投資者。

商湯首次招股是在12月7日，當時引入9位基石投資者，合共認購4.5億美元股份。當時基石投資者名單有中國誠通發起設立的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金、上汽香港、廣發基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。

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▲ 有傳商湯會重新招股，部份之前名單上的基石投資者退出，換入新的基石投資者。