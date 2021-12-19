  • 19°C
香港時間 : 20211220日 (一) 00:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保利協鑫3800】協鑫新能源與保利協鑫訂立5萬億立方米天然氣採購協議　冀拓藍氫發展優勢

股市 23:14 2021/12/19

分享：

【協鑫系】協鑫新能源與保利協鑫訂立5萬億立方米天然氣採購協議　冀拓藍氫發展優勢

協鑫新能源 （00451） 與同系保利協鑫 （03800） 宣布簽署天然氣長期採購框架協議，協鑫新能源未來將獲得5萬億立方米的穩定氣源，為公司氫能產業發展提供保障。

協鑫新能源：與保利協鑫天然氣作價不高於每立方米0.1335美元

公告提到，協鑫新能源就自支付1500萬美元的首筆按金起計12個月的排他期，將與保利協鑫訂立框架協議，就可能購買天然氣訂立買賣協議，天然氣作價不高於每立方米0.1335美元，從而促進協鑫新能源氫能業務的發展。 

保利協鑫價格低於市場平均

協鑫新能源稱，保利協鑫天然氣價格低於市場平均水平，認為上述框架協議將公司取得豐富且廉價的天然氣，確立發展「藍氫」的巨大氣源優勢，有效支撐協鑫新能源打造成為國際主要的氫能供應商及綜合能源管理服務商。 

協鑫新能源提早達成出售光伏電站目標

協鑫新能源另發公告指，截至周日（19日），協鑫新能源出售約2.9吉瓦的光伏電站，累計已出售光伏電站約6.4吉瓦，提早達成出售約2吉瓦的全年目標，為集團帶來超過93億元人民幣現金流。

協鑫新能源：電站出售交割、現金回收及配股助下降資產負債率

協鑫新能源稱，料金額可完全覆蓋境內外所有債務，並保障未來12個月餘下電站到期負債的償付。出售資產有效縮減負債規模及加上早前完成的債務重組和配股，預計資產負債率將下降至約50%水平，隨著電站出售交割，現金回收償還債務，2022年上半年資產負債率還會持續下降至更穩健的水平。

港股 保利協鑫能源（03800） 協鑫新能源（00451）

上一篇文章

【新股IPO】據報商湯基石投資者名單有變　換入香港科學園及國泰君安等

下一篇文章

【電動車】蔚來推新型號ET5　CEO李斌：滴滴事件後　投資者表示擔憂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【長和賣鐵塔】長和出售鐵塔資產遭英國初步反對　長和擬上訴、結果明年3月公布
【長和賣鐵塔】長和出售鐵塔資產遭英國初步反對　長和擬上訴、結果明年3月公布
【內房危機】內房大亨身家累計損失3588億元　盤點邊個最傷！
【內房危機】內房大亨身家累計損失3588億元　盤點邊個最傷！
【港股ADR+夜期】限離岸交易疑誤傳　實為限「假外資」　富途收市倒升5%　夜期升86點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】限離岸交易疑誤傳　實為限「假外資」　富途收市倒升5%　夜期升86點（不斷更新）
【王力宏離婚】李靚蕾揭王力宏出軌召妓　Infiniti等多品牌火速解約
【王力宏離婚】李靚蕾揭王力宏出軌召妓　Infiniti等多品牌火速解約
【美股收市】「四巫日」震盪 道指瀉532點 銀行股領跌 高盛挫3.9%
【美股收市】「四巫日」震盪 道指瀉532點 銀行股領跌 高盛挫3.9%
阿里巴巴9988短期會跌穿100元？植耀輝：宜減磅
阿里巴巴9988短期會跌穿100元？植耀輝：宜減磅
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款