【保利協鑫3800】協鑫新能源與保利協鑫訂立5萬億立方米天然氣採購協議　冀拓藍氫發展優勢

▲ 【協鑫系】協鑫新能源與保利協鑫訂立5萬億立方米天然氣採購協議 冀拓藍氫發展優勢

協鑫新能源 （00451） 與同系保利協鑫 （03800） 宣布簽署天然氣長期採購框架協議，協鑫新能源未來將獲得5萬億立方米的穩定氣源，為公司氫能產業發展提供保障。

協鑫新能源：與保利協鑫天然氣作價不高於每立方米0.1335美元

公告提到，協鑫新能源就自支付1500萬美元的首筆按金起計12個月的排他期，將與保利協鑫訂立框架協議，就可能購買天然氣訂立買賣協議，天然氣作價不高於每立方米0.1335美元，從而促進協鑫新能源氫能業務的發展。

保利協鑫價格低於市場平均

協鑫新能源稱，保利協鑫天然氣價格低於市場平均水平，認為上述框架協議將公司取得豐富且廉價的天然氣，確立發展「藍氫」的巨大氣源優勢，有效支撐協鑫新能源打造成為國際主要的氫能供應商及綜合能源管理服務商。

協鑫新能源提早達成出售光伏電站目標

協鑫新能源另發公告指，截至周日（19日），協鑫新能源出售約2.9吉瓦的光伏電站，累計已出售光伏電站約6.4吉瓦，提早達成出售約2吉瓦的全年目標，為集團帶來超過93億元人民幣現金流。

協鑫新能源：電站出售交割、現金回收及配股助下降資產負債率

協鑫新能源稱，料金額可完全覆蓋境內外所有債務，並保障未來12個月餘下電站到期負債的償付。出售資產有效縮減負債規模及加上早前完成的債務重組和配股，預計資產負債率將下降至約50%水平，隨著電站出售交割，現金回收償還債務，2022年上半年資產負債率還會持續下降至更穩健的水平。