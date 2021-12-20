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【開市9點半】華置私有化失敗今復牌　富瑞：阿里巴巴增長動力多、目標價287元

股市 06:45 2021/12/20

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聖誕節將至，加上臨近年尾，料股市交投將會變得淡靜，阿里巴巴 （09988） 上周末舉行投資者日後，富瑞表示，阿里巴巴未來數年有多重增長動力，趨化劑包括推薦廣告的貨幣化強過預期；餓了麼或Lazada等新零售業務早於預期轉盈、GMV增長強於預期，給予阿里巴巴目標價287元。另外，華置 （00127） 私有化失敗，今日復牌。

焦點新聞：

1）【華置私有化】華人置業私有化計劃遭否決　「甘比」陳凱韻：尊重股東意願　小股東批「投資恒大是錯誤」

2）【大行報告】富瑞：予阿里巴巴目標價287元　未來數年有多重增長動力

3）【安踏體育2020】安踏擬派特別息30仙　慶祝成立30周年

4）【美股一周前瞻】聖誕節假期周五休市　料11月核心PCE按年升4.5%　分析：或難現「聖誕升浪」

5）【新股IPO】聖諾醫藥周一起招股　每手入場費3671元

6）【富途FUTU】內地傳研禁網上券商向內地客戶提供離岸交易　富途盤中跌幅收窄至3%、老虎跌一成

7）【互聯互通】中證監擬限制內地投資者以滬港通、深港通投資A股　冀監管返程交易及防止「假外資」

8）【內房危機】世茂收21億退出「維港滙」項目　料虧損7.7億

9）【SPAC】港交所總結SPAC上市機制5大方向放寬、散戶不得參與　明年1月1日生效

港股ADR及美股上周五收市情況：

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