【美圖宜膚】美圖增持內地化妝品行業互聯網平台　拓SaaS測膚業務

▲ 美圖（01357）增持內地化妝品行業互聯網平台美得得科技約20.67%股權，總代價約7974.2萬元人民幣。

美圖 （01357） 增持內地化妝品行業互聯網平台美得得科技約20.67%股權，總代價約7974.2萬元（人民幣，下同）。交易完成後，美得得科技將成為美圖子公司，美圖網將擁有其約63.35%股權。

是次收購透過現金加發新股方式支付，當中約4889.1萬元代價，美圖將通過發行2945.3萬股股份支付，每股作價1.66元，佔已發行股本約0.68%，餘下約3987萬元代價則以現金支付。

美得得科技主要為內地低線城市的個人護理和美容產品零售店提供支付服務及SaaS產品如企業軟件。美圖指美得得科技的SaaS服務擁有過萬間美妝店人舖網絡，有助集團影像SaaS針對工作設計需求場景的業務拓展。未來集團可將VIP訂閱部分功能與美得得科技的企業資源規劃SaaS系統捆綁，銷售給美妝集合店。

美團又指，集團孵化的人工智能SaaS測膚品牌「美圖宜膚」，將可利用美得得科技的門店網絡打通銷售渠道，同時未來測膚技術可與門店管理系統進行功能捆綁，從而幫助美妝集合店深化「前零售店後美容院」的業務模式，以擴展美圖的SaaS測膚業務。

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