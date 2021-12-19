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【女股神】為旗下ETF表現辯護　Cathie Wood：真理必勝、擁抱「顛覆性創新」企業

股市 21:16 2021/12/19

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Wood周六在網誌撰文，為基金表現辯護。

女股神、方舟投資創辦人Cathie Wood旗下旗艦基金Ark Innovation ETF（美：ARKK），年初至今大挫逾兩成，與去年全年勁賺1.5倍的表現大相逕庭。Wood周六在網誌撰文，為基金表現辯護，於Twitter轉載該網誌時更寫道「真理必勝」。

Wood稱不會讓指數基準與追蹤誤差挾持其投資策略，又形容方舟投資ETF之成功原因不單單是由於受惠疫情下「宅在家」的投資機會，而是方舟投資辨識範式轉移創新（paradigm-shifting innovation）的能力，例子包括區塊鏈、比特幣及電動車。她解釋，投資成功關鍵是向著變化的適當方向邁進，擁抱那些在「顛覆性創新」前沿的行業及企業。

料投資組合價值5年翻3至4倍

Wood又稱，維持一個5年投資期，是判斷基金經理真正表現的最佳方法。她相信，以5年投資期而言，方舟投資憑藉目前的策略，未來5年將交出30至40%的複合年增長率。換言之，其投資策略未來5年將使投資組合價值翻3至4倍。

標普500指數及納指年初至今的回報分別為24.9%及19.5%，遠遠跑贏Ark Innovation ETF。但Wood直指「所謂的歷久不衰投資策略，將於未來5至10年間令人失望。」她稱，標普500指數及納指，價值被高估的程度，超出了組成方舟投資基金的顛覆性投資。「與很多創新相關的股份不同，股市基準指數正處於紀錄高位，估值高企的程度亦接近紀錄。」標普500指數及納指的12個月PE，分別為26倍及127倍。

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