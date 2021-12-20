英國「女護士」偷Rolex 專向長者投懷送抱獻吻

英國近期出現一對女扒手，她們身穿護士制服現身富人區假借收集簽名名義，專門向身光頸靚的男長者埋手。這對女扒手會找機會擁抱受害者甚至獻吻，趁機偷走他們手上的勞力士等名錶。警方指單於多塞特郡（Dorset）已有15宗相關個案，呼籲民眾提高警惕。

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《每日郵報》報道，警方趁假期臨近向民眾發出警告，指漢普郡（Hampshire）與多塞特郡過去一年發生多宗同類案件。

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警方指出，犯案的一對女扒手年齡分別約為20歲及40歲，頭髮深色及有著一口東歐口音。她們身穿護士制服走近目標人物，以正為漢普郡一間聾啞人士中心收集簽名為由和對方交談。

當受害者簽署文件時，其中一名女子會擁抱甚至試圖親吻對方，而另一名女子會抓住受害者的手。當受害者掙脫這兩名女子並離開後，才驚覺自己手上的名錶早已不翼而飛。

警方發言人表示，過去1年共接獲超過30宗相關案件報告，相信不少受害者因衣著光鮮、戴著貴價勞力士名錶而成為扒手目標。

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據悉，有受害者被搶走的勞力士名錶，售價高達1.4萬英鎊（約14.5萬港元）。

這對女扒手通常會在漢普郡及多塞特富人區的高爾夫球會，或高檔超市Waitrose外尋找獵物，當成功得手時就會迅速坐車逃離現場。

警方敦促民眾外出購物時加強警惕，隨時留意周圍環境及將隨身手袋放在身前。警方同時建議，民眾購物後應將信用卡或扣賬卡立即放回銀包，並妥善關好手袋，以免有不法之徒乘虛而入。

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責任編輯：鄭錦玲