  • 16°C
香港時間 : 20211220日 (一) 08:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國「女護士」偷Rolex 專向長者投懷送抱獻吻

環球社會熱點 08:05 2021/12/20

分享：

英國近期出現一對女扒手，她們身穿護士制服現身富人區假借收集簽名名義，專門向身光頸靚的男長者埋手。這對女扒手會找機會擁抱受害者甚至獻吻，趁機偷走他們手上的勞力士等名錶。警方指單於多塞特郡（Dorset）已有15宗相關個案，呼籲民眾提高警惕。

【英國疫情】再增逾9萬確診 過萬宗屬Omicron變種 【下一頁】

《每日郵報》報道，警方趁假期臨近向民眾發出警告，指漢普郡（Hampshire）與多塞特郡過去一年發生多宗同類案件。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

警方指出，犯案的一對女扒手年齡分別約為20歲及40歲，頭髮深色及有著一口東歐口音。她們身穿護士制服走近目標人物，以正為漢普郡一間聾啞人士中心收集簽名為由和對方交談。

當受害者簽署文件時，其中一名女子會擁抱甚至試圖親吻對方，而另一名女子會抓住受害者的手。當受害者掙脫這兩名女子並離開後，才驚覺自己手上的名錶早已不翼而飛。

警方發言人表示，過去1年共接獲超過30宗相關案件報告，相信不少受害者因衣著光鮮、戴著貴價勞力士名錶而成為扒手目標。

英國大量醫護隔離 醫院唔夠人要取消手術 【下一頁】

據悉，有受害者被搶走的勞力士名錶，售價高達1.4萬英鎊（約14.5萬港元）。

這對女扒手通常會在漢普郡及多塞特富人區的高爾夫球會，或高檔超市Waitrose外尋找獵物，當成功得手時就會迅速坐車逃離現場。

警方敦促民眾外出購物時加強警惕，隨時留意周圍環境及將隨身手袋放在身前。警方同時建議，民眾購物後應將信用卡或扣賬卡立即放回銀包，並妥善關好手袋，以免有不法之徒乘虛而入。

移民熱門地政策及民情追蹤，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【BNO移民英國】頭3季共8.8萬港人取得BNO簽證
2021/12/16
【BNO移民英國】頭3季共8.8萬港人取得BNO簽證
【BNO移民英國】擬提前7年 上調退休年齡至68歲
2021/12/15
【BNO移民英國】擬提前7年 上調退休年齡至68歲
【BNO移民英國】本月樓價微跌0.7% 明年料升5%
2021/12/14
【BNO移民英國】本月樓價微跌0.7% 明年料升5%
【BNO移民英國】兩大因素刺激樓市 成交量創14年最高
2021/11/30
【BNO移民英國】兩大因素刺激樓市 成交量創14年最高
【移民加拿大】央行放風加息刺激買風 樓價或再創新高
2021/11/26
【移民加拿大】央行放風加息刺激買風 樓價或再創新高

你可能感興趣

【BNO移民英國】頭3季共8.8萬港人取得BNO簽證
16:56 2021/12/16
【BNO移民英國】頭3季共8.8萬港人取得BNO簽證
【BNO移民英國】擬提前7年 上調退休年齡至68歲
15:20 2021/12/15
【BNO移民英國】擬提前7年 上調退休年齡至68歲
【BNO移民英國】本月樓價微跌0.7% 明年料升5%
09:05 2021/12/14
【BNO移民英國】本月樓價微跌0.7% 明年料升5%
罪案 英國 漢普郡 勞力士

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

法國封關前夕 英國多佛現過境車龍
法國封關前夕 英國多佛現過境車龍
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月20日 時間08:00）
【英國疫情】確診首逾9萬 連續3日破新高
【英國疫情】確診首逾9萬 連續3日破新高
英脫歐首席談判代表霍禮思辭職 不滿約翰遜抗疫措施
英脫歐首席談判代表霍禮思辭職 不滿約翰遜抗疫措施
【英國疫情】再增逾9萬確診 過萬宗屬Omicron變種
【英國疫情】再增逾9萬確診 過萬宗屬Omicron變種
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款