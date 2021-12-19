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【美股一周前瞻】聖誕節假期周五休市　料11月核心PCE按年升4.5%　分析：或難現「聖誕升浪」

股市 19:50 2021/12/19

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美股一周前瞻

聖誕節臨近，美股本周只有四日市，周五為美國聖誕節假期，美股休市一天。假期前交投量勢變淡靜，料本周股市將因而波動。美國聯儲局宣布加快收水後，重新聚焦通脹，緊盯周四公布被美國聯儲局視為通脹指標的PCE物價指數，市場預計11月PCE按年升幅擴至5.7%，前值為5%，核心PCE物價指數則料按年升4.5%，前值為4.1%。

其他數據方面，周四亦會公布首領失業救濟金人數，料錄20.5萬人，連續申領失業救濟金人數料降至181.5萬人；密西根大學市場氣氛料錄70.4。

鱷王達里奧：比特幣像年輕一代的黃金替代品，看【下一頁】

Charles Schwab環球首席投資策略師Jeff Kleintop表示，踏入今年最後兩周，交投量將走低以及波動性會提高，不排除會有機會出現「聖誕升浪」（Santa Claus rally）。

所謂聖誕升浪，是指股市在聖誕假期過後重拾上漲，通常會於12月的最後五天交易日以及一月首兩個交易日發生。

道富環球投資管理首席投資策略師Michael Arone則認為，今年稍微難以發生「聖誕升浪」，因為目前為止，美股仍表現向好，若股市年尾強勢收盤，也不會感到驚訝，惟Omicron變種病毒及儲局收緊政策，市場焦慮似乎處於高水平。

美股上周回吐，道指上周五收報35365點，全周跌605點或1.7%，納指收報15169點，全周跌3%，標指收報4620點，跌91點或1.9%，但三大指數年初至今仍有強勁升幅，分別升15.6%、17.7%及23%。

Kleintop指，投資者應保持滿倉投資（fully invested），明年仍是利好股市的一年，但相信回報將不如今年。預期明年企業盈利增長僅8%，惟由於企業的利潤率管理似乎好於預期，增長或更高，而且，許多股息也會上升。

相關文章：【美股焦點】儲局官員「放鷹」料明年3月加息　分析稱市場正降低成長股敞口

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編輯：袁諾曦

美股 通脹

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